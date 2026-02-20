Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  6. Sturm Graz
Bundesliga

Chance für Meister: Mit Heimsieg gegen Linz Tabellenspitze stürmen

20.02.26, 22:56
Meister Sturm Graz empfängt am Sonntag das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Trotz personeller Sorgen und gedämpfter Stimmung könnten die Grazer mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Sturm Graz steht am Sonntag (14.30/live Sky & Sport24-Liveticker) vor einer Pflichtaufgabe mit Hindernissen. Trainer Fabio Ingolitsch sprach zuletzt von einer "leicht depressiven Stimmung" bei den Blackys, die er nun mit einem Heimsieg vertreiben will. Die Statistik spricht klar für die Grazer: In der Bundesliga gab es gegen Blau-Weiß Linz noch nie eine Niederlage. Zudem konnte Sturm die letzten beiden Heimspiele in Graz jeweils mit 1:0 für sich entscheiden.

Personalnot beim Double-Sieger

Die Mission Tabellenführung wird durch massive Verletzungssorgen erschwert. Kreativspieler Otar Kiteishvili und Winterzugang Jusuf Gazibegovic fallen mit muskulären Problemen definitiv aus. Auch hinter dem Einsatz von Emir Karic steht wegen eines Hexenschusses ein großes Fragezeichen. Ingolitsch betonte, dass sich Sturm in einem "großen Umbruch" befinde und man praktisch mit einer neuen Mannschaft in eine neue Ära starte.

Linzer Hoffnung nach langer Durststrecke

Blau-Weiß Linz reist mit frischem Selbstvertrauen an, nachdem am vergangenen Wochenende gegen den WAC der erste Sieg nach fast fünfeinhalb Monaten gelang. Der neue Trainer Michael Köllner will an diese Leistung anknüpfen und den letzten Tabellenplatz verlassen. Ein wichtiger Faktor könnte Goalgetter Ronivaldo sein, der seine Torflaute zuletzt beendete. Fraglich ist bei den Linzern allerdings Offensivmann Thomas Goiginger.

Chance als lachender Dritter

Da sich die Konkurrenten LASK und Salzburg im Parallelspiel gegenseitig die Punkte wegnehmen, könnte Sturm mit einem vollen Erfolg der große Gewinner des Spieltags sein. Dafür fordert Ingolitsch von seiner Mannschaft volle Leidenschaft und Energie, um den Prozess der Erneuerung erfolgreich voranzutreiben. Für Blau-Weiß hingegen geht es um jeden Punkt, um den Anschluss an den GAK im Kampf um den Klassenerhalt nicht zu verlieren.

