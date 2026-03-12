Alles zu oe24VIP
Stuttgart kassiert bitteres Heim-1:2 gegen Porto
© getty

Europa League

Stuttgart kassiert bitteres Heim-1:2 gegen Porto

12.03.26, 20:43
Teilen

Im Donnerstag-Vorabendhit der Achtelfinal-Hinspiele in der Europa League musste sich Stuttgart dem FC Porto daheim 1:2 geschlagen geben. Im Italien-Derby trennten sich Bologna und AS Roma 1:1. OSC Lille kam gegen Aston Villa zu einem 1:0-Sieg. Panathinaikos Athen - Real Betis endete ebenfalls 1:0.

Dabei starteten die Stuttgarter vor dem aufgeheizten Heimpublikum in der MHP-Arena besser ins Spiel, hatten aber bei einem Latten-Schuss von Gomes Glück (20.). Aber dann raschelte es: Unnötige Fehler nützten die Portugiesen eiskalt aus: Moffi nützte einen Abpraller von VfB-Goalie Nübel zum 1:0 (21.), nur sechs Minuten später stellte Rodrigo Mora auf 2:0 (27.).

Verdienter Anschlusstreffer war zu wenig

Noch vor der Pause brachte DFB-Teamkandidat Deniz Undav Stuttgart mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel (40.). In der zweiten Hälfte drängten die Schwaben vergeblich auf den Ausgleich, das vermeintliche Tor zum 2:2 durch Stiller (72.) wurde vom VAR kassiert.

Noch besteht für die Hoeneß-Elf die Hoffnung, im Rückspiel am 19. März in Porto den Spieß umzudrehen.

