Titelkampf-Flirt! Rapid nur 3 Punkte hinter Tabellenspitze

Nur drei Zähler fehlen Rapid auf Platz eins. Trotz der Chance, am Sonntag mit einem Sieg in Salzburg die Tabellenführung zu übernehmen, bleiben die Hütteldorfer betont cool und fokussiert.

Rapid Wien gastiert am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei Red Bull Salzburg und könnte mit einem Sieg an den strauchelnden Bullen vorbeiziehen. Trotz der Ausgangslage, in der nur drei Punkte auf die Tabellenspitze fehlen, verzichtet Sport-Geschäftsführer Markus Katzer auf markige Kampfansagen. Das primäre Ziel der Grün-Weißen bleibe weiterhin ein Startplatz in der Europacup-Qualifikation, wie am Donnerstag beim Medientermin betont wurde.

Befreiungsschlag und neue Sorgen

Der knappe 1:0-Heimsieg gegen Salzburg am vergangenen Sonntag sicherte Rapid den Einzug in die Top 6 aus eigener Kraft. Katzer hofft, dass dieser Erfolg als eine Art Befreiungsschlag für die Mannschaft wirkte. Getrübt wird die Stimmung jedoch durch neue Personalsorgen: Youngster Daniel Nunoo, eine der positiven Überraschungen unter Trainer Johannes Hoff Thorup, fällt mit einer Muskelverletzung vorerst aus.

Kampf gegen die Verletzungsserie

Trainer Hoff Thorup will die hohe Verletzungsanfälligkeit der letzten Monate und Jahre systematisch bekämpfen. Der Däne betont, dass man bei der Prävention ansetzen müsse, was jedoch Zeit benötige und nicht sofort in Ergebnissen messbar sei. Um die Spielerverfügbarkeit besonders in der Offensive zu erhöhen, wurde Alexander Steinbichler als "Head of Sport Performance" für eine intensivere Datenauswertung noch enger an das Team gebunden.

Zukunft von Weimann und Antiste

Großes Interesse zeigt Rapid an einem Verbleib von ÖFB-Routinier Andreas Weimann. Der 34-Jährige, der derzeit von Derby ausgeliehen ist, gilt als spielerische Verstärkung und wichtige Persönlichkeit im Teamgefüge. Auch bei Goldtorschütze Janis Antiste besteht die Möglichkeit, ihn über die Saison hinaus in Hütteldorf zu halten, nachdem eine kaufpflichtige Klausel mit Sassuolo erfolgreich wegverhandelt wurde.

Neustart mit den Fans

Nach einer Durststrecke von zwölf sieglosen Pflichtspielen bis Ende Februar sieht Hoff Thorup die Meistergruppe als echten Neustart. Zuletzt holte Rapid sieben Punkte aus drei Spielen und will diesen Trend nun fortsetzen. Der Trainer erwartet trotz des Einzugs in die Meistergruppe ein höheres Performance-Level und stellt klar, dass man nach dem Sieg gegen Salzburg keinesfalls in Partystimmung verfallen sei.