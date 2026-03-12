Meistergruppen-Auftakt! LASK fordert Hartberg im heißen Duell um die Spitze

In der Linzer Raiffeisen Arena steigt zum Auftakt der Meistergruppe der Kracher zwischen dem LASK und Hartberg. Beide Teams strotzen vor Selbstvertrauen und sind bereit für den Titelkampf.

Der LASK empfängt den TSV Hartberg am Freitag (19:30/live Sky & Sport24-Liveticker) zum spannenden Auftakt der Meistergruppe in der Raiffeisen Arena. Die drittplatzierten Linzer sind seit zwölf der letzten 13 Partien ungeschlagen, während der Tabellensechste aus der Steiermark in 14 Spielen nur eine Niederlage kassierte. Nur zwei Punkte trennen die beiden formstarken Teams derzeit in der Tabelle.

Luft an der Spitze wird dünner

LASK-Stürmer Samuel Adeniran freut sich auf das enorme Knistern im Titelkampf, da Hartberg nur drei Zähler auf Tabellenführer Sturm Graz fehlen. Trainer Dietmar Kühbauer verzichtet bewusst auf große Kampfansagen und will das Ziel nicht rausposaunen, um keinen unnötigen Rucksack zu tragen. Er setzt nach elf Siegen aus 15 Pflichtspielen auf die Performance seiner Mannschaft.

Wahnsinnige Aufholjagd in Linz

Das erste Saisonduell am 5. Oktober in Linz blieb durch ein historisches 3:3 in Erinnerung, als der LASK einen Drei-Tore-Rückstand erst ab der 89. Minute durch Tore von Christoph Lang (89.), Kasper Jörgensen (92.) und Andres Andrade (94.) ausglich. Auch beim 2:2 in der Steiermark am 6. Dezember rettete Moses Usor den Linzern erst in der 92. Minute einen Punkt.

Geduld und defensive Stabilität gefragt

Kühbauer erwartet eine schwierige Aufgabe und fordert in der Meistergruppe noch mehr Intensität und Schärfe von seinem Team. Positiv für die Linzer: Der zuletzt leicht angeschlagene Innenverteidiger Joao Tornich kann gegen die Steirer auflaufen. Hartberg-Coach Manfred Schmid stellt klar, dass sein Team nicht nur als Punktelieferant angereist ist und in jedem Spiel eine Chance sieht.

Defensive Waffen der Steirer

Torhüter Tom Ritzy Hülsmann setzt auf die disziplinierte Verteidigung der Steirer, die bisher die wenigsten Gegentore der Liga kassierten. Mit sieben ungeschlagenen Partien im Rücken wollen sie ihre offensiven Waffen in Linz effektiv einsetzen. Ein Rückstand gegen den LASK wäre für Hartberg gefährlich, da die Linzer neun von zehn Spielen nach einer Führung gewinnen konnten.

Mögliche Aufstellungen:

LASK – TSV Hartberg

Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Stadion: Raiffeisen Arena, Linz

Raiffeisen Arena, Linz Schiedsrichter: Sadikovski

Ergebnisse 2025/26:



3:3 (h)

2:2 (a)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Horvath, Bogarde, Bello - Lang - Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Knie)

TSV Hartberg: Hülsmann - Heil, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Diarra, Markus, Kainz - Hoffmann, Havel

Es fehlen: Komposch (Knie)

Live auf Sky Sport Austria.