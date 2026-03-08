Milan meldete sich mit Sieg gegen Inter im Titelkampf zurück

Inter Mailand hat eine Vorentscheidung im Titelkampf der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst.

Die "Nerazzurri" verloren am Sonntag das Derby gegen AC Milan mit 0:1 und liegen damit zehn Runden vor Schluss nur noch sieben Punkte vor dem Erzrivalen. Pervis Estupinan (35.) entschied die Partie mit einem wuchtigen Abschluss schon vor der Pause. Damit blieb die AC im siebenten Prestigevergleich in Folge ohne Niederlage, fünfmal gab es einen Sieg.

Milan fuhr im zweiten Ligaspiel in Folge einen Dreier ein und darf damit zumindest etwas mehr als zuvor vom ersten Meistertitel seit 2022 träumen. Inter ist aber nach wie vor auf Kurs Richtung 21. Scudetto, auch wenn es nach 15 Partien mit 14 Siegen und einem Remis die erste Niederlage seit einem 0:1 gegen Milan am 23. November setzte. Es war der zweite große Rückschlag innerhalb kurzer Zeit, nach dem Aus in der Champions League gegen das norwegische Sensationsteam Bodö/Glimt.