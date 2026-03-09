Paukenschlag: Premier-League-Topklub will Bayern-Star

Dass Leon Goretzka den FC Bayern München im Sommer ablösefrei verlassen wird, steht seit Wochen fest. Nun brodelt die Gerüchteküche um seine Zukunft.

Laut "Bild"-Reporter Christian Flak soll der Tabellenführer der Premier League Arsenal an Leon Goretzka (31) interessiert sein.

Er schreibt auf seiner Webseite "cfbayerninsider.com": "Arsenal liegt derzeit im Rennen um Leon Goretzka vorn. Ich habe gehört, dass er die Premier League liebt und sein Spielstil zum englischen Fußball passt. Allerdings konzentriert er sich diesen Sommer nicht auf einen einzigen Verein. Wenn Arsenal dabei ist, würde er sich gerne an den Verhandlungstisch setzen und sich Angebote anhören."

Goretzka wird beim FC Bayern keinen neuen Vertrag erhalten und kann somit ablösefrei wechseln. Seit Jänner darf er mit jedem Klub verhandeln. Dabei sei für ihn wichtig, "noch einmal richtig kompetitiven Fußball im Ausland spielen" zu wollen.