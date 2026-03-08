Autofahrer blieben mitten auf Fahrbahn stehen und prügelten sich

Während die Polizei drei der Streithähne anhalten konnte, flüchtete eine Rumänin mit ihrem Auto und raste auf einen Uniformierten zu.

Wien. Die wilden Szenen spielten sich Samstagfrüh am Mariahilfer Gürtel in Rudolfsheim-Fünfhaus ab. Gegen 4.50 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei, weil vier Männer und eine Frau ihre Autos mitten auf den ersten beiden Gürtelfahrbahnen abgestellt hatten und sich dort prügelten.

Alko-Lenkerin stieg aufs Gas und fuhr davon

Beim Eintreffen konnten die Uniformierten mehrere Personen auf der Fahrbahn wahrnehmen. "Zwischen drei Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche durch eine lautstarke Aufforderung durch die Beamten eingestellt wurde", so die Wiener Polizei in einer Aussendung.

Die drei Männer, ein 26-Jähriger, ein 28-jähriger Rumäne sowie ein Österreicher (34), machten laut Polizei einen durch Alkohol beeinträchtigten Eindruck und konnten teilweise keine genauen Angaben zu dem Vorfall machen, wiesen jedoch alle leichten Verletzungen auf. Die verletzten Streithähne lehnten mehrmals eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst ab.

Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer, die genauso in die Schlägerei verwickelt waren, wollten davonfahren. Die Cops wollten die Autofahrerin noch aufhalten, jedoch stieg die Verdächtige aufs Gas und fuhr davon. "Kurz vor einem Beamten lenkte die Frau zur Seite, sodass der Polizist, um eine mögliche Kollision zu verhindern, zur Seite sprang", so die Polizei.

2,6 Promille intus

Wenig später konnte der Pkw in der Nähe gestoppt werden. Die 34-jährige Lenkerin aus Rumänien und ihr 36-jähriger Freund und Beifahrer gaben an, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Die beiden waren völlig betrunken. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkovortest ergab 2,6 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Alle Beteiligten wurden aufgrund des Verdachts des Raufhandels angezeigt. Die 34-Jährige wurde weiters aufgrund des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt.