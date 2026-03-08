Österreicher stürzte mit Auto am Lido von Venedig ins Wasser

Das Auto versank in der Lagune - der Autofahrer und sein Hund konnten gerettet werden.

Venedig/Wien. Ein Österreicher und sein Hund sind am Sonntagmorgen mit dem Auto am Lido von Venedig ins Wasser gestürzt und konnten gerettet werden. Der Mann dürfte beim Auffahren auf eine Fähre offenbar wegen des dichten Nebels das Fahrzeug falsch manövriert haben. Der Pkw stürzte daraufhin samt Insassen ins Wasser, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Der Mann konnte sich mit Hilfe eines Mitarbeiters der lokalen Fährgesellschaft Actv aus dem Sicherheitsgurt befreien. Anschließend brachte er seinen Hund in Sicherheit und schwamm selbst ans Ufer, während das Auto in der Lagune versank. Feuerwehr und Taucher vom Lido rückten aus, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen. Über die genaue Herkunft des Mannes gab es keine Angabe.