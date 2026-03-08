Wienerin randalierte auf Tankstelle und attackierte Polizisten

Die 61-Jährige drehte völlig durch, randalierte zunächst in einer Tankstelle und schlug daraufhin auf einen Polizisten ein.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es am Samstag gegen 21.45 Uhr in Wien-Landstraße. Eine betrunkene Wienerin randalierte in einer Tankstelle. Sie beschädigte mehrere Gegenstände, darunter einen Mülleimer. Daraufhin alarmierte der Tankwart die Polizei.

Als die Uniformierten eintrafen, kamen ihnen der Angestellte und die 61-Jährige, die lautstark herumschrie, entgegen. Die Verdächtige ließ sich nicht beruhigen und schlug unvermittelt mit den Fäusten auf einen Polizisten ein. Daraufhin wurde die Frau festgenommen.

Messer sichergestellt

Doch die Wienerin kam nicht zur Ruhe: Sie wurde immer aggressiver und beschimpfte die Beamten. Erst unter Einsatz von Körperkraft konnte sie beruhigt werden.

Die Polizei konnte in der Jacke der 61-Jährigen ein Messer sicherstellen. Es stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein behördliches Waffenverbot besteht. "Sie befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung und wird mehrfach angezeigt", so die Wiener Polizei.