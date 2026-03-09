Sexuelle Belästigung? Bild- und Tonmaterial könnten Weißmann belasten

Rund um den Rücktritt des ORF-Generals, dem von einer Mitarbeiterin sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, sind laut ORF-Stiftungsratsvorsitzendem Lederer Bild- und Tonmaterial aufgetaucht.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist zurückgetreten. Gegen den 57-Jährigen wurde der Vorwurf der sexuellen Belästigung erhoben. Weißmann selbst bestreitet das. Im Ö1-Mittagsjournal nimmt am Montag der ORF-Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer Stellung.

Lederer: "Es gibt die Tatsachen, die uns gezeigt wurden"

Lederer sagt im ORF-Radio zu den Vorwürfen gegen Weißmann: "Es gibt die Tatsachen, die uns gezeigt wurden, sowohl Schrift-, Ton- als auch Bildmaterial."

Wie er das Tonband gehört und das Bildmaterial gesehen habe, sei rasch gehandelt worden. "Wir haben sehr rasch den Generaldirektor einberufen, haben mit ihm geredet. Wir kamen darin überein, dass er rasch diese Sachen klärt und sich mit dem Anwalt der betroffenen Person austauscht."

"Bis Samstag gab es keine Meldung. Dann meldete er sich und sagte, es gibt noch keine Einigung. Am Sonntag ist er dann zurückgetreten", berichtetet Lederer.

Wird Vorwurf bestätigt?

Gibt es also handfeste Beweise, Dokumente, die den Vorwurf bestätigen, wird Lederer gefragt. Der antwortet abwägend: "Es gibt Dokumente, die den Vorwurf darstellen lassen. In welcher Form und wie nachhaltig, dass muss einfach der Kollege Weißmann klären und das ist seine Aufgabe, das aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, dass er es versuchen wird."

"Persönlichkeitsschutz und Null Toleranz für sexuell übergriffiges Verhalten"

Mit der betroffenen Person hat er nicht geredet, sondern mit deren Anwalt, sagt Lederer zu Weißmanns Klärungsversuch. "Wir werden die Person schützen. Das muss geklärt werden. Vertuschen gibt es mit mir nicht und Null Toleranz für sexuell übergriffiges Verhalten. Sollte sich das herausstellen, werden alle Konsequenzen gezogen."

Wenn er sich mit der Person geeinigt hätte, dann würde es jetzt keine Konsequenzen geben, wird im Ö1-Radio nachgefragt."Auf ein Wäre-Dann will ich mich nicht einlassen", wehrt Lederer ab und sagt zu Weißmann: „Er ist freiwillig gegangen. Er hat uns die Rücktrittsmeldung geschickt. Das ist ein schwieriger Tag für den ORF und die tausenden Mitarbeiter."