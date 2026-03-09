ORF-Beben: Jetzt übernimmt Thurnher am Küniglberg

Ingrid Thurnher übernimmt jetzt interimistisch den ORF.

ORF-Chef Roland Weißmann tritt mit "mit sofortiger Wirkung" zurück, das gab Heinz Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrates, am Montag per Aussendung bekannt. In den vergangenen Tagen hat eine ORF-Mitarbeiterin gegenüber dem Generaldirektor Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben. Weißmann bestreitet diese Vorwürfe.

Der im Raum stehende Vorwurf verlange dennoch "eine rasche und transparente Aufklärung in enger Kooperation mit der ORF-Compliance-Stelle", bei der die Wahrung des Schutzes der betroffenen Person das oberste Ziel sein müsse, so der Lederer und sein Stellvertreter Georg Schütze. Ingrid Thurnher übernimmt interimistisch, hieß es.