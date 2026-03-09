Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. ORF
ORF-Beben: Jetzt übernimmt Thurnher am Küniglberg

Interims-Besetzung

ORF-Beben: Jetzt übernimmt Thurnher am Küniglberg

09.03.26, 09:15
Teilen

Ingrid Thurnher übernimmt jetzt interimistisch den ORF. 

ORF-Chef Roland Weißmann tritt mit "mit sofortiger Wirkung" zurück, das gab Heinz Lederer, Vorsitzender des Stiftungsrates, am Montag per Aussendung bekannt. In den vergangenen Tagen hat eine ORF-Mitarbeiterin gegenüber dem Generaldirektor Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben. Weißmann bestreitet diese Vorwürfe.

Der im Raum stehende Vorwurf verlange dennoch "eine rasche und transparente Aufklärung in enger Kooperation mit der ORF-Compliance-Stelle", bei der die Wahrung des Schutzes der betroffenen Person das oberste Ziel sein müsse, so der Lederer und sein Stellvertreter Georg Schütze. Ingrid Thurnher übernimmt interimistisch, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen