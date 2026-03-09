Feuer-Drama auf Raststätte: Fahrer aus brennender Kabine gerettet

Das Feuer war aufgrund eines technischen Defekts in der Fahrerkabine ausgebrochen.

Der dramatische Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz der Inntalautobahn (A12) bei Angath, Bezirk Kufstein. Gegen 14 Uhr brach in der Fahrerkabine eines Lkws, der dort abgestellt war, plötzlich Feuer aus.

© ZOOM.TIROL

Ein 37-jähriger Litauer, der gerade vor Ort war, bemerkte den Brand und rettete mutig den Lenker des Lkws, einen 39-jährigen Usbeken, aus dem brennenden Fahrzeug.

Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Brand schwerste Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Murnau am Staffelsee in Bayern geflogen werden. Auch sein Helfer wurde unbestimmten Grades verletzt und musste ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht werden.

Das Feuer konnte schließlich von den Feuerwehren aus der Region gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Brand im Bereich der Fahrerkabine aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen war. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.