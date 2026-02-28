Israels Geheimdienst an Iraner: "Wir sind bei euch"

Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad richtet einen Appell an die iranischen Bürger.

Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen. Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten haben sich die USA am ​israelischen ‌Militärschlag beteiligt. Iran und Israel haben ihren Luftraum gesperrt. Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad appelliert an die Iraner: "Wir sind bei euch, gemeinsam werden wir die glanzvollen Tage zurückbringen."