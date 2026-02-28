Alles zu oe24VIP
US-Angriff

Staatsmedien: Iranischer Präsident Pezeshkian wohlauf

28.02.26, 09:35
Bisher gibt es keinen Kommentar von israelischen Regierungsmitgliedern zu den Angriffen der USA und Israels.

Teheran. Der iranische Präsident ist nach den Angriffen auf sein Land am Samstag Staatsmedien zufolge am Leben. Masoud Pezeshkian sei wohlauf, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Bisher hat sich noch kein Regierungsmitglied zu den neuen Attacken der USA und Israel geäußert. Die Polizei teilte mit, die Lage sei unter Kontrolle, und es bestehe keinerlei Anlass zur Sorge.

Explosionsgeräusche waren neben Teheran auch in Qom, Lorestan, Kermanshah, Karaj und Tabriz zu hören. Aus dem Land dringen Nachrichten kaum nach außen, Kontakte waren nicht zu erreichen. Das Internet wurde erneut massiv eingeschränkt. Es gab Medienberichten zufolge parallel zu den Militärangriffen auch landesweit Cyberangriffe auf iranische Infrastruktur.

