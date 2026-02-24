Alles zu oe24VIP
›Österreich ist BLITZBLANK‹: Neue Werbekampagne von Reinigungsprofi Blitzblank 2026
© Johannes Kernmayer

Reinigungsbranche

›Österreich ist BLITZBLANK‹: Neue Werbekampagne von Reinigungsprofi Blitzblank 2026

24.02.26, 15:25
BLITZBLANK präsentierte seine neue Werbelinie bei einem exklusiven Fotoshooting im Kunsthaus Graz. Im Mittelpunkt stehen Nachhaltigkeit, regionale Verantwortung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter dem österreichweit tätigen Reinigungsunternehmen.

Das kreative Team der Werbekampagne 2026: v.l.n.r Aline Basel (Basel Consulting), Mario Reichel (GF BLITZBLANK), Ines Pelz (Marketing BLITZBLANK).

© Johannes Kernmayer

Der österreichweite Reinigungsdienstleister BLITZBLANK setzte gestern mit einem beeindruckenden Fotoshooting im ikonischen Kunsthaus Graz ein starkes Zeichen für die Zukunft. Unter dem Motto „Österreich ist BLITZBLANK“ zeigt das Unternehmen seine neue Werbekampagne 2026. Die Fotos vereinen Tradition und Innovation und positionieren Blitzblank klar in der Steiermark und darüber hinaus.

Ahmad Ahmad, Reinigungsmitarbeiter öffentliche Verkehrsbetriebe Graz.

© Johannes Kernmayer

Menschen und Werte im Fokus
Im Zentrum der Kampagne stehen nicht nur die vielfältigen Dienstleistungen, sondern vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit höchstem Anspruch für Sauberkeit, Werterhalt und Vertrauen sorgen. „Es macht mich unglaublich stolz, Teil von Blitzblank zu sein. Diese Kampagne zeigt, was wir jeden Tag leisten – oft im Hintergrund, aber immer mit Herz, Verantwortung und viel Einsatz. Zu sehen, dass unsere Arbeit so wertgeschätzt und sichtbar gemacht wird, ist etwas ganz Besonderes“, freut sich ein Mitarbeiter von Blitzblank.

Galina Ermenchova und Tamara Pavlovic, Blitzblank-Mitarbeiterinnen präsentieren stolz die neue Werbekampagne.

© Johannes Kernmayer

Tradition, Innovation und österreichweite Präsenz
Seit über 90 Jahren steht Blitzblank für nachhaltiges Handeln, regionale Wertschöpfung und höchste Qualitätsstandards. Alle Aufträge werden lokal und regional umgesetzt, zertifizierte Prozesse und regelmäßige Qualitätskontrollen sind gelebte Praxis. „'Österreich ist BLITZBLANK‘ bringt auf den Punkt, wofür wir stehen: Als traditionsreiches Familienunternehmen waren wir stets einen Schritt voraus – mit Innovationsgeist, nachhaltigen Prozessen und zeitgemäßer Kommunikation. Der Mut, neue Wege zu gehen, prägt uns seit jeher.  Die Kampagne zeigt, dass unsere Leistungen österreichweit verfügbar sind und Kundinnen sowie Kunden auf uns zählen können“, betont Unternehmensleiter Mario Reichel.

KI-generierte Sujets als Innovationsführer
Die mit künstlicher Intelligenz entwickelten Bildmotive verleihen der Kampagne eine außergewöhnliche visuelle Kraft. Sie unterstreichen Blitzblanks Position als Innovationsführer der Branche, ohne die traditionellen Werte aus den Augen zu verlieren.„Blitzblank ist das einzige Unternehmen der österreichischen Reinigungsbranche, das mit KI-generierten Sujets so modern kommuniziert. Das macht uns besonders stolz“, erklärt Aline Basel, von Basel Consulting.

Ein klares Statement für 2026Mit „Österreich ist Blitzblan“ setzt das 91-jährige Familienunternehmen ein starkes Zeichen: für Sauberkeit auf höchstem Niveau, nachhaltiges Wirtschaften, regionale Verantwortung – und den Mut, Tradition und Zukunft in moderner Bildsprache zu vereinen.

