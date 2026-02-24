IQ-Tankkarten folgen Stiglechner-Tankstellen in die Insolvenz

Karte deaktiviert - an 6 Tankstellen noch zu verwenden

Linz. Nach der Insolvenz des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner ist auch über die zugehörige Tankkartenfirma IQ Card Vertriebs GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung im Landesgericht Linz eröffnet worden, berichtete der Österreichische Verband Creditreform am Dienstag. Weitere Auskünfte waren nicht möglich, da der Antrag noch nicht vorlag. Das 2007 gegründete Unternehmen vertreibt die Tankkarte der Julius Stiglechner GmbH für gewerbliche Kunden.

Die Karte sei bereits an allen Standorten deaktiviert - mit Ausnahme der BP-Tankstellen Haag am Hausruck und Eberstalzell, der IQ-Tankstellen in Liefering, Steyr und Trofoiach sowie der Eni-Tankstelle in Sillian. Dort kann weiterhin mit der Karte bezahlt werden. Den Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans - nicht vor Rechtskraft der Bestätigung - angeboten.

Im Dezember wurden beim Landesgericht Linz den Gläubigerschutzverbänden KSV1870, Creditreform und AKV zufolge Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH beantragt. Insgesamt sind 573 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie etwa 300 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen hier in Summe bei rund 188 Mio. Euro. In der Folge meldete im Jänner auch der Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH Insolvenz an. Das Unternehmen, das nur Stiglechner-Tankstellen beliefert hat, soll geschlossen werden.