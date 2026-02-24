Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 54.90 aktien up +1.29% Andritz AG 73.00 aktien up +0.55% BAWAG Group AG 133.00 aktien down -1.63% CA Immobilien Anlagen AG 26.320 aktien up +0.92% CPI Europe AG 16.190 aktien up +0.31% DO & CO Aktiengesellschaft 212.50 aktien down -0.93% EVN AG 29.300 aktien up +0.69% Erste Group Bank AG 104.10 aktien down -2.89% Lenzing AG 25.050 aktien up +1.21% OMV AG 55.70 aktien up +0.36% Oesterreichische Post AG 35.050 aktien down -0.71% PORR AG 40.300 aktien up +1.26% Raiffeisen Bank Internat. AG 41.580 aktien down -1.84% SBO AG 35.600 aktien up +1.28% STRABAG SE 94.30 aktien up +0.21% UNIQA Insurance Group AG 16.660 aktien down -0.72% VERBUND AG Kat. A 60.15 aktien up +1.26% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.50 aktien down -0.76% Wienerberger AG 28.500 aktien down -6.68% voestalpine AG 48.320 aktien down -0.86%
  1. oe24.at
  2. Business
Stiglechner
© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Karte deaktiviert

IQ-Tankkarten folgen Stiglechner-Tankstellen in die Insolvenz

24.02.26, 10:30
Teilen

Karte deaktiviert - an 6 Tankstellen noch zu verwenden

Linz. Nach der Insolvenz des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner ist auch über die zugehörige Tankkartenfirma IQ Card Vertriebs GmbH ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung im Landesgericht Linz eröffnet worden, berichtete der Österreichische Verband Creditreform am Dienstag. Weitere Auskünfte waren nicht möglich, da der Antrag noch nicht vorlag. Das 2007 gegründete Unternehmen vertreibt die Tankkarte der Julius Stiglechner GmbH für gewerbliche Kunden.

Die Karte sei bereits an allen Standorten deaktiviert - mit Ausnahme der BP-Tankstellen Haag am Hausruck und Eberstalzell, der IQ-Tankstellen in Liefering, Steyr und Trofoiach sowie der Eni-Tankstelle in Sillian. Dort kann weiterhin mit der Karte bezahlt werden. Den Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent, zahlbar in zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans - nicht vor Rechtskraft der Bestätigung - angeboten.

Im Dezember wurden beim Landesgericht Linz den Gläubigerschutzverbänden KSV1870, Creditreform und AKV zufolge Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH beantragt. Insgesamt sind 573 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie etwa 300 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen hier in Summe bei rund 188 Mio. Euro. In der Folge meldete im Jänner auch der Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH Insolvenz an. Das Unternehmen, das nur Stiglechner-Tankstellen beliefert hat, soll geschlossen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen