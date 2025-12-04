Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.950 aktien down -1.39% Andritz AG 64.45 aktien up +3.12% BAWAG Group AG 116.80 aktien down -0.68% CA Immobilien Anlagen AG 24.220 aktien up +0.5% CPI Europe AG 15.110 aktien up +1.82% DO & CO Aktiengesellschaft 185.80 aktien up +1.64% EVN AG 27.300 aktien up +0.37% Erste Group Bank AG 96.35 aktien down -0.31% Lenzing AG 24.100 aktien up +1.05% OMV AG 48.040 aktien up +0.25% Oesterreichische Post AG 30.900 aktien up +0.65% PORR AG 32.200 aktien down -0.16% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.860 aktien down -0.68% SBO AG 28.150 aktien up +0.18% STRABAG SE 78.40 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 14.740 aktien up +0.27% VERBUND AG Kat. A 64.55 aktien up +1.25% VIENNA INSURANCE GROUP AG 50.900 aktien up +5.38% Wienerberger AG 28.900 aktien up +0.21% voestalpine AG 37.100 aktien down -0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
tanken
© Getty Images

Insolvenz-Schock

Megapleite von großem Sprit-Boss: 640 Beschäftigte betroffen

04.12.25, 15:26
Teilen

Der Tankstellenbetreiber Stiglechner aus Linz meldet Insolvenz an. Betroffen sind 640 Beschäftigte und 140 Tankstellen in Österreich.  

Das Linzer Familienunternehmen Stiglechner mit 140 Tankstellen und 640 Mitarbeitenden hat Insolvenz angemeldet. Verhandlungen mit einem möglichen Investor und Banken sind gescheitert, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" Donnerstagnachmittag online. Betroffen seien die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH.

Pleite-Schock nach Millionen-Minus

Der Mineralölhändler sei zahlungsunfähig und werde beim Landesgericht Linz einen Insolvenzantrag einbringen, habe das Unternehmen bestätigt, hieß es. Stiglechner habe in den vergangenen beiden Jahren Verluste geschrieben - minus 20,7 Mio. Euro 2023 und minus 9,3 Mio. Euro 2024 laut Bilanzen der Julius Stiglechner GmbH. "Durch die Auswirkungen der Coronakrise kam es zu starken Absatzeinbrüchen, zusätzlich erfolgten mit der hohen Inflation und dem Ölpreisverfall in den vergangenen Jahren auch für die Stiglechner-Gruppe unvorhergesehene Preissteigerungen", erklärte das Unternehmen. Diese Kombination sowie hohe Investitionskosten hätten die hohen Fehlbeträge ergeben.

Restrukturierung gescheitert

Bereits seit 2024 - Martin Roy kam neben Elsa Dutzler-Stiglechner als Sanierer in die Geschäftsführung - sei ein mit den Banken abgestimmter Restrukturierungsprozess gelaufen, der letztendlich scheiterte. "Nach sorgfältiger Prüfung aller wirtschaftlichen Optionen musste festgestellt werden, dass eine Fortführung des Geschäftsbetriebs nicht mehr möglich ist", hieß es. Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits persönlich informiert worden. Ob das Unternehmen vom Insolvenzverwalter vorübergehend fortgeführt wird und die 640 Jobs erhalten bleiben, werde das Insolvenzverfahren in den kommenden Tagen zeigen

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden