Betrifft ALLE: Autofahren wird jetzt noch teurer für uns

Autofahren wird für Österreicher teuer: NoVA-Gesetz als Markt-Schock

In nur sieben Tagen wurde in Österreich ein Gesetz durch die Begutachtung gepeitscht, in dem die Abschaffung der NoVA-Rückerstattung für Exportautos beschlossen wird. Gelten soll es bereits nächstes Jahr. „Das Gesetz macht Autos für alle Österreicher teurer“, sagt Clemens Vohryzka, Vize-Chef des Fahrzeughandels in der Wirtschaftskammer Wien oe24. „Es führt letztlich dazu, dass Österreich zu einem Binnenmarkt für Autos wird.“

Bis zu 300.000 Euro für Ferrari-Käufer weg

Schon ab 1. Juli soll der Hammer gelten: Wer ein Auto in die EU verkaufen will, bekommt die Normverbrauchsabgabe (NoVA) nicht mehr anteilig zurück! Das macht je nach Wagen zwischen 3.000 bis zu 300.000 Euro bei sehr starken Sportwagen. Die NoVA zahlt man auf alle Verbrenner und viele Hybride, von Opel bis BMW.

Regierung schafft noch Leasing-Erleichterung

Inländer. Das Gesetz bedeutet: Viele Autos können im EU-Markt nicht mehr verkauft werden, weil sie mit der NoVA zu teuer sind. Dann bleibt nur noch der kleine Markt Österreich - wenn sie niemanden finden, der ihre Preise zahlt, die Autokäufer auf Verlusten sitzen.

Für Leasing-Unternehmen schuf die Regierung am Dienstag im Finanzausschuss noch die Erleichterung: Wenn fix ist, dass die Autos bei vorübergehender Zulassung innerhalb von vier Jahren wieder ins Ausland gehen, bleibt die NoVA-Rückvergütung. Der Grund: Sonst hätte man nur noch bei ausländischen Firmen geleast. Vohryzka begrüßt diese Erleichterung: "Trotz der kurzen Begutachtungsfrist haben sich viele Menschen eingebracht. Das ist eine Verbesserung. Im Grunde ist es aber nicht gut, dass Österreich zum Binnenmarkt für Autos wird."

Für Privatkäufer bringt die Leasing-Ausnahme allerdings nichts. Wer sein Auto verkaufen will, wird wohl nur noch tiefere Preise dafür erhalten.

Das Leasing wird in anderen Fällen wohl teurer. Wenn nicht klar definiert ist, dass das Auto binnen vier Jahren wieder ins Ausland geht und wenn der Wagen später in Österreich nicht mehr zum gleich hohen Preis verkauft werden kann wie bisher, dann schlägt sich das schon in der Anschaffung nieder.

NoVA-Experte: „Enteignung der Händler und der Österreicher“

Maximilian Divischek ist der Betreiber der Seite nova-rechner.at und berät bei EU-weiten Autodeals. Gegenüber oe24 sagt er, dass das neue Gesetz, welches die Regierung plant, quasi einer „Enteignung der Händler und der Österreicher“ gleichkomme. Denn viele haben ihr Auto gekauft im Glauben daran, dass die NoVa-Gesetze auch in Zukunft noch gelten.

Doch schon ab 1. Juli soll der Hammer kommen: Wer ein Auto in die EU verkaufen will, bekommt die Normverbrauchsabgabe nicht mehr anteilig zurück! Eine klare Benachteiligung. Der Autoprofi hält gegenüber oe24 zum Gesetz fest: „Die Regelung bleibt EU-rechtswidrig, da der freie Warenverkehr damit eliminiert wird.“