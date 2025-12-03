Bitpanda expandiert nach Asien

Bitpandas B2B-Geschäft „Bitpanda Technology Solutions” startet nach der erfolgreichen Expansion in Lateinamerika auch in APAC-Region (Asien-Pazifik). Dort baut man auf die führende Position in Europa auf.

Bitpanda Technology Solutions (BTS), der Marktführer für digitale Asset-Infrastruktur, gibt die Ernennung von Jessica Wu zur Leiterin der Expansion in die Asien-Pazifik-Region bekannt. Der Schritt ist Teil der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens. Aufbauend auf dem starkem Momentum in Europa und den VAE sowie einem erfolgreichen Rollout in Lateinamerika zu Jahresbeginn tritt BTS nun in den APAC-Markt ein, um der wachsenden institutionellen Nachfrage nach vertrauenswürdiger und regulierter Infrastruktur für digitale Vermögenswerte nachzukommen.

„APAC stellt den nächsten entscheidenden Schritt in unserem globalen Wachstum dar“, so Nadeem Ladki, Global Head von Bitpanda Technology Solutions. „Mit Jessicas Leadership können wir die gleiche vertrauenswürdige, regulierte Infrastruktur liefern, die unseren Erfolg in Europa, den VAE und LATAM ermöglicht.“

Expansion in Asien-Pazifik-Region

Jessica Wu, die Digital-Asset-Initiativen in Asien, Europa und den USA geleitet hat, wird die Expansion als Head of APAC vorantreiben. In ihrer neuen Funktion wird sie die regionale Strategie verantworten, neue Partnerschaften aufbauen und die wachsende institutionelle Einführung tokenisierter Vermögenswerte sowie eingebetteter digitaler Finanzinfrastruktur in der gesamten APAC-Region unterstützen.

Ihre Ernennung unterstreicht die langfristige strategische Positionierung von BTS in APAC, einem der weltweit dynamischsten Hubs für digitale Innovation. Unter ihrer Führung wird Bitpanda Technology Solutions eng mit dem regionalen Finanzökosystem zusammenarbeiten, um skalierbare, konforme und institutionstaugliche digitale Finanzinfrastruktur in die Märkte zu bringen.

„APAC ist einer der dynamischsten Märkte für Innovation im Bereich digitaler Vermögenswerte“, erklärt Jessica Wu, Head of APAC bei Bitpanda Technology Solutions. „Unser Ziel ist es, Institutionen mit der notwendigen Technologie und regulatorischen Sicherheit auszustatten, damit sie verantwortungsvoll und effektiv skalieren können.“

Jessica hat ihre Karriere an der Schnittstelle von traditionellem Finanzwesen und digitaler Innovation aufgebaut und in Asien, Europa und den USA gearbeitet. Sie leitete grenzüberschreitende Digital-Asset-Initiativen, strategische Partnerschaften sowie Marktexpansionen für große Finanzinstitute und schnell wachsende Fintechs. Diese Erfahrung gibt ihr eine globale Perspektive darauf, wie Institutionen Next-Gen-Finance-Lösungen integrieren können, ohne die zentralen Pfeiler Vertrauen, Compliance und operative Resilienz zu gefährden.

Bei Bitpanda Technology Solutions wird sie sich darauf konzentrieren, Institutionen in der APAC-Region bei der Integration digitaler Finanzfunktionen in ihre bestehende Infrastruktur zu unterstützen und gleichzeitig Innovation auf Basis von Vertrauen, Interoperabilität und regulatorischer Klarheit zu ermöglichen.

Fokus auf regulatorische Anforderungen

BTS arbeitet bereits mit Tier-1-Finanzinstituten in Europa, MENA und LATAM zusammen und bietet eine modulare Infrastruktur für digitale Investitionen mit konsequentem Fokus auf regulatorische Anforderungen. Durch seine global lizensierte und regulierte Infrastruktur – einschließlich MiCA (EU), FCA (UK) und VARA (Dubai) – ermöglicht BTS Partnern wie der Raiffeisenlandesbank, N26, RAKBANK, LBBW und Onda Finance die Integration digitaler Asset-Services auf höchstem regulativen Niveau.

In der APAC-Region wird Bitpanda Technology Solutions Banken, Broker und Fintechs dabei unterstützen, Next-Generation-Finanzfunktionen zu integrieren und damit die Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und der Zukunft digitaler Vermögenswerte zu schlagen.

Über Bitpanda Technology Solutions

Bitpanda Technology Solutions bietet Finanzinstitutionen eine sichere und skalierbare Infrastruktur für digitale Vermögenswerte aus einer Hand. Mit seinen marktführenden Investment-as-a-Service- und Custody-Lösungen bietet das Unternehmen nahtlosen Zugang zu traditionellen Vermögenswerten und mehr als 600 Kryptowährungen und ermöglicht es Banken, Fintechs und Brokern, konforme, moderne Anlagedienste anzubieten.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und Zertifizierungen wie SOC 2, ISO 27001 und PCI DSS hält das Unternehmen die höchsten Sicherheitsstandards ein. Die modulare Plattform, der führende Finanzinstitute in ganz Europa vertrauen, kann über eine hochmoderne API oder direkt über eine White-Label-Lösung bereitgestellt werden und ist für eine schnelle, zuverlässige Integration ausgelegt.