Warner Bros. Discovery
© Warner Bros. Discovery

Jetzt fix

Streaming-Hammer: HBO Max tritt ab 13. Jänner in Österreich gegen Netflix & Co. an

03.12.25, 11:18
Teilen

Ab 13. Jänner 2026 startet der Streamingdienst HBO Max von Warner Bros. Discovery in Österreich, Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz. Das hat das Unternehmen jetzt fixiert.

Es ist ein Streaming-Hammer!  Was oe24 bereits angekündigt hatte , ist jetzt fix: HBO Max kommt ab 13. Jänner nach Österreich. Das Portfolio umfasst HBO-Serien, Warner-Bros.-Filme, Max Originals sowie Inhalte von Discovery und Eurosport. Highlights sind das „Game of Thrones“-Prequel „A Knight of the Seven Kingdoms“, die kommende dritte Staffel von „House of the Dragon“ und die Spitalsserie „The Pitt“.

Für den deutschsprachigen Raum sind lokale Produktionen wie „4 Blocks Zero“ geplant.

Drei Abo-Modelle stehen zur Wahl:

  • Basis (mit Werbung): 5,99 €/Monat (bis Ende 2026, dann 6,99 €)
  • Standard (Full HD, 30 Downloads): 11,99 € (dann 12,99 €)
  • Premium (4K, 100 Downloads): 16,99 € (dann 17,99 €)

Ein Sportpaket kostet extra 3 Euro.

Aus für Sky als „Home of HBO“ 

Der Start bedeutet das Aus für Sky als „Home of HBO“. Zwar können laufende Serien zu Ende geschaut werden, neue HBO-Produktionen und Klassiker wie „Game of Thrones“ werden ab 2026 aber nicht mehr bei Sky verfügbar sein. Sky hat bereits mit anderen Studios wie Sony Ersatz gesichert.

