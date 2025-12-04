VIG setzt sich bis 2028 große Wachstumsziele

Als Teil neuer Strategie soll eine höhere Dividende erwirtschaftet werden.

Die Vienna Insurance Group (VIG) peilt in den kommenden Jahren ein kräftiges Wachstum an und hat sich dafür ehrgeizige Ziele gesetzt. Die Prämieneinnahmen sollen bis 2028 auf mindestens 20 Mrd. Euro wachsen (plus 23 Prozent zum Ausblick für 2025), das Vorsteuerergebnis soll 2028 mindestens 1,5 Mrd. Euro betragen, um 30 Prozent mehr als für heuer erwartet wird. Mit der neuen Strategie "evolve28" will der Konzern die Marktführerschaft in Zentral- und Osteuropa ausbauen.

Höhere Dividende

Nach Möglichkeit soll in den kommenden Jahren auch eine höhere Dividende erwirtschaftet werden, hieß es in einer Aussendung des Versicherers am Donnerstag. Gleichzeitig sei die laufende Übernahme der Nürnberger Versicherung in den angehobenen Meilensteinen noch nicht berücksichtigt.

"Unsere Planung zeichnet ein sehr klares Bild des Wachstumskurses, den wir über die nächsten drei Jahre forcieren werden und wird nach Vorliegen der regulatorischen Genehmigungen der Nürnberger-Übernahme noch entsprechend erhöht. Wir treiben den Ausbau unserer Marktführerschaft voran, planen, unsere Prämien und Erträge deutlich zu steigern und halten dabei unser Prinzip des lokalen Unternehmertums hoch", wurde Vorstandsvorsitzender Hartwig Löger zitiert.

Der größte Zukauf der Firmengeschichte

Die Übernahme der Nürnberger Versicherung ist mit bis zu 1,38 Mrd. Euro der größte Zukauf der Firmengeschichte. Ende November hatte sich die VIG bereits rund 98 Prozent der Aktien gesichert, die finale Abwicklung steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben.