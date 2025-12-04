Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.950 aktien up +1.7% Andritz AG 64.15 aktien up +2.64% BAWAG Group AG 117.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.220 aktien up +0.5% CPI Europe AG 14.970 aktien up +0.88% DO & CO Aktiengesellschaft 186.40 aktien up +1.97% EVN AG 27.400 aktien up +0.74% Erste Group Bank AG 97.50 aktien up +0.88% Lenzing AG 24.100 aktien up +1.05% OMV AG 48.200 aktien up +0.58% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +1.3% PORR AG 32.100 aktien down -0.47% Raiffeisen Bank Internat. AG 35.280 aktien up +0.51% SBO AG 28.350 aktien up +0.89% STRABAG SE 78.00 aktien down -1.02% UNIQA Insurance Group AG 14.820 aktien up +0.82% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +1.33% VIENNA INSURANCE GROUP AG 51.100 aktien up +5.8% Wienerberger AG 29.040 aktien up +0.69% voestalpine AG 37.180 aktien down -0.48%
  1. oe24.at
  2. Business
Lukoil
© AFP/APA

Unter Bedingung

USA lockern teilweise Sanktionen gegen russischen Ölkonzern

04.12.25, 20:37
Teilen

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den russischen Erdölkonzern Lukoil teilweise gelockert. 

Das Finanzministerium in Washington teilte am Donnerstag mit, Lukoil dürfe bis zum 29. April weiter unter eigenem Namen Tankstellen in den USA und anderen Ländern betreiben. Die Einnahmen dürften aber nicht an Russland fließen. Den Angaben zufolge wollen die USA damit "Schaden von Verbrauchern und Lieferanten abwenden".

US-Präsident Donald Trump hatte im Oktober Sanktionen gegen die beiden größten russischen Erdöl-Konzerne Lukoil und Rosneft verkündet. Unter anderem wurden damit sämtliche Vermögenswerte der Unternehmen in den USA eingefroren. US-Unternehmen wurden zudem geschäftliche Beziehungen zu Lukoil und Rosneft untersagt.

Lukoil und Rosneft stehen zusammen für 55 Prozent der gesamten Erdölfördermenge in Russland. Trump hatte die Sanktionen mit ausbleibenden Fortschritten bei den Bemühungen um Ukraine-Friedensgespräche mit Russland begründet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden