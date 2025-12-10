Island nimmt wegen Israel nicht am Wiener Song Contest teil

Island wird nicht am Wiener Song Contest teilnehmen. Nach Spanien, Irland, Slowenien und den Niederlanden ist Island das fünfte Land, welches wegen Israel auf eine Teilnahme verzichten wird.

Erst Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlanden und jetzt auch noch Island. Der 70. Song Contest in Wien wird immer mehr zum Politikum. Wegen Israel springen immer mehr Teilnehmer ab. Island gab jetzt seine Entscheidung bekannt nicht in Wien anzutreten.

© EBU/Sarah Louise Bennett

Nach Abschluss der Vorstandssitzung hat der Sender RÚV nun bestätigt, dass er nicht am Eurovision Song Contest 2026 im kommenden Mai in Wien teilnehmen wird. Heute ist offiziell der letzte Tag, an dem Sender ihre Teilnahme am Wettbewerb ohne finanzielle Strafe zurückziehen können. Nach der 95. Generalversammlung der EBU in der vergangenen Woche hatte der isländische Sender beschlossen, seine endgültige Entscheidung zu vertagen, um eine Vorstandssitzung anzusetzen.

Vor Beginn der Sitzung um 15:00 Uhr Ortszeit fand vor dem RÚV-Hauptsitz in Reykjavík eine Solidaritätskundgebung statt. In letzter Zeit gab es zahlreiche Aufrufe zum Boykott des Wettbewerbs von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den nordischen Ländern. Zu ihnen gehören Medienminister Logi Einarsson, der Isländische Komponisten- und Liedtexterverband und Björk.



Nach dem Wettbewerb in Basel äußerte RÚV gegenüber der EBU Bedenken hinsichtlich der Ergebnisse des Televotings. Dies führte zu einer Resolution des Vorstands, in der ein Antrag zur Unterstützung des Ausschlusses Israels vom Eurovision Song Contest verabschiedet wurde, falls die Generalversammlung diese Option beschließen sollte.

Der isländische Sender hatte als Wackelkandidat gegolten. Die Direktion wollte am Mittwoch und damit dem letztmöglichen Tag für eine Anmeldung zum Megaevent entscheiden, ob eine Teilnahme erfolgt oder nicht.

Song Contest © ORF

Bereits zuvor abgesagt haben Spanien als einer der "Big Five", Slowenien, Irland und die Niederlande. Die European Broadcasting Union (EBU) ging zuletzt davon aus, dass in etwa 35 Rundfunksender teilnehmen werden. Noch vor Weihnachten werde die gesamte Teilnehmerliste veröffentlicht, hieß es.