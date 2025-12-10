Unser Song Contest startet schon am 12. Jänner

Am 16. Mai steigt das große Song Contest Finale in der Stadthalle Der Countdown läuft auf Hochtouren. Am 12.Jänner geht es offiziell los.

Am 12. Jänner übernimmt Wien offiziell die Rolle des Gastgebers für den Eurovision Song Contest 2026. An diesem Tag finden die Übergabezeremonie und die Auslosung der Halbfinalplätze statt. Damit beginnt die lange Vorbereitungszeit.

Song Contest © ORF

ESC-Krimi: Weitere Länder entscheiden über Teilnahme

Eine Chance für den Song Contest

Song-Contest-Chaos: Zerbricht jetzt der ESC?

© EBU/Sarah Louise Bennett

Anstelle des Gastgeberstadt-Emblems, das fast zwei Jahrzehnte lang weitergegeben wurde, erhält Wien von Basel, dem scheidenden Gastgeber, ein „Freundschaftsgeschenk“. Die Symbolik bleibt dieselbe: Eine Stadt übergibt die Schlüssel und die Verantwortung, doch diesmal mit einem weniger verstaubten und etwas charmanteren Objekt

© zeidler



Für die Fans deutlich spannender wird die erste Auslosung für die beiden Semifinali am 12. und 14. Mai in der Stadthalle. In der ersten Runde erfahren Österreich und die seit dem Ausstieg von Spanien reduzierten „Big Four“, also Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien, in welchem der beiden Halbfinale sie abstimmen und auch auftreten werden. In der zweiten Runde wird entschieden: In welchem Halbfinale die restlichen teilnehmenden Länder antreten. Und ob sie dort in der ersten oder zweiten Show-Hälfte auftreten.

© ORF

Die endgültige Reihenfolge der Auftritte wird von der EBU jedoch erst festgelegt sobald alle Lieder bekannt sind. Unser ESC-Hit wird ja erst am 20. Februar bei der großen, von Alice Tumler und Cesár Sampson moderierten. ORF-Show „Vienna Calling – Wer singt für Österreich?“ ermittelt.

© Christian Stemper

© APA

Bereits nächsten Dienstag (16. Dezember) wollen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und ESC-Executive-Producer Michael Krön bei einem Medienupdate das Stage Design und die Vision zum Wiener Song Contest präsentieren.