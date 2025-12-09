Red-Bull-Beben: Kommt jetzt Vettel als Retter?

Helmut Marko verabschiedet sich nach über zwei Jahrzehnten von Red Bull. Der Posten des Motorsportberaters ist künftig unbesetzt, und ein prominenter Name wird bereits diskutiert.

Red Bull und Dr. Helmut Marko (82) trennen sich zum Jahreswechsel im beiderseitigen Einvernehmen. Für den Energydrink-Rennstall ist es das nächste Personalbeben, nachdem bereits Christian Horner (52), langjähriger Formel-1-Teamchef und CEO, im Juli von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Seitdem führt Laurent Mekies (48) vom Schwester-Team Racing Bulls die Geschäfte. Doch wer den Posten des Motorsportberaters übernimmt, den bisher Marko innehatte, ist derzeit offen.

Sebastian Vettel im Gespräch

Immer wieder wurde Sebastian Vettel (38) als potenzieller Nachfolger genannt. Der Deutsche kennt das Team gut und kann sich eine Funktionärs-Laufbahn grundsätzlich vorstellen. Ob ihn die Rolle als Motorsportberater bei Red Bull reizt, ist aber unklar.

Markos Einschätzung zu Vettel

Marko selbst sah Vettel bisher nicht als Nachfolger. Im Sommer sagte er zu BILD: „Sebastian und ich haben noch immer regen Kontakt und sind im Austausch. Er ist ein kluger Mann und wir sprechen über viele Dinge, aber nicht über meinen Job. Eher über Wälder.“

Zeit für neue Projekte

Vettel, der alle seine vier WM-Titel mit Red Bull gewann, setzt sich nach seinem Karriereende für den Umweltschutz ein. Marko lebt ebenfalls naturverbunden außerhalb von Graz in Österreich.