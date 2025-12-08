Red-Bull-Beben! Helmut Marko geht mit Jahresende

Die Trennung zwischen Red Bull Racing und Dr. Helmut Marko ist beschlossen. Mit Jahresende geht der 82-Jährige in Pension.

Die Ära Helmut Marko bei Red Bull geht zu Ende – und zwar früher, als es der offizielle Anstrich vermuten lässt. Nach Informationen des „Telegraph“ steht fest: Der 82-jährige Motorsportberater wird den Konzern zum Jahresende verlassen. Damit endet seine Rolle trotz eines Vertrags, der eigentlich noch bis einschließlich der kommenden Formel-1-Saison gültig gewesen wäre.

Zwar heißt es offiziell, Marko scheide auf eigenen Wunsch nach zwei Jahrzehnten aus. Doch BILD weiß: Das ist nur die halbe Wahrheit. Hinter den Kulissen drängen die Red-Bull-Verantwortlichen seit Längerem auf einen radikalen Neustart – und einer treibt diesen besonders voran: Oliver Mintzlaff (50).

Machtkampf mit Mintzlaff?

Der frühere Vorstandschef von RB Leipzig und heutige Geschäftsführer Sport des Konzerns hat in diesem Jahr bereits einen enormen Umbruch angestoßen. Im Juli entmachtete er CEO und Teamchef Christian Horner (52) nach zwei Jahrzehnten im Amt. Mit Marko fällt nun der zweite der beiden langjährigen Leitfiguren – der zweite „Leitbulle“.

Damit markiert das Jahresende einen tiefgreifenden Machtwechsel im Red-Bull-Kosmos. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Neustart kommt, sondern wie radikal er am Ende ausfallen wird.