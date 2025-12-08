Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Marko Verstappen
© Getty

Jetzt fix

Red-Bull-Beben! Helmut Marko geht mit Jahresende

08.12.25, 15:16
Teilen

Die Trennung zwischen Red Bull Racing und Dr. Helmut Marko ist beschlossen. Mit Jahresende geht der 82-Jährige in Pension.

Die Ära Helmut Marko bei Red Bull geht zu Ende – und zwar früher, als es der offizielle Anstrich vermuten lässt. Nach Informationen des „Telegraph“ steht fest: Der 82-jährige Motorsportberater wird den Konzern zum Jahresende verlassen. Damit endet seine Rolle trotz eines Vertrags, der eigentlich noch bis einschließlich der kommenden Formel-1-Saison gültig gewesen wäre.

Zwar heißt es offiziell, Marko scheide auf eigenen Wunsch nach zwei Jahrzehnten aus. Doch BILD weiß: Das ist nur die halbe Wahrheit. Hinter den Kulissen drängen die Red-Bull-Verantwortlichen seit Längerem auf einen radikalen Neustart – und einer treibt diesen besonders voran: Oliver Mintzlaff (50).

Machtkampf mit Mintzlaff?

Der frühere Vorstandschef von RB Leipzig und heutige Geschäftsführer Sport des Konzerns hat in diesem Jahr bereits einen enormen Umbruch angestoßen. Im Juli entmachtete er CEO und Teamchef Christian Horner (52) nach zwei Jahrzehnten im Amt. Mit Marko fällt nun der zweite der beiden langjährigen Leitfiguren – der zweite „Leitbulle“.

Damit markiert das Jahresende einen tiefgreifenden Machtwechsel im Red-Bull-Kosmos. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Neustart kommt, sondern wie radikal er am Ende ausfallen wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden