ÖVP attackiert die Blauen: "Legt endlich die Wahlkampfkosten offen!

Dass die FPÖ sich weigert, sich durch den Rechnungshof prüfen zu lassen, ruft jetzt die ÖVP auf den Plan.

Nach der heutigen Sitzung des Verfassungsausschusses im Parlament geht ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti das sprichwörtliche Häferl über: Hatte die FPÖ doch in der Sitzung eine Ausweitung der Prüfkompetenzen des Rechnungshofes gefordert, und zwar „überall wo öffentliches Geld fließt“, wie es der FPÖ-Mandatar Markus Tschank ausdrückte.

© oe24

Dabei verweigern die Blauen gleichzeitig das gesetzlich verbriefte Recht des Rechnungshofes, ihre eigenen Wahlkampfkosten zu prüfen. Marchetti tobt: „Die FPÖ ist voll auf Zick-Zack-Kurs. Denn obwohl die FPÖ sich selbst weigert, ihre eigenen Wahlkampfkosten – immerhin Millionen aus Steuergeld – vom Rechnungshof kontrollieren zu lassen, fordert sie im heutigen Verfassungsausschuss eine Ausweitung seiner Prüfkompetenzen. Dass Populismus im Widerspruch zu seriöser Politik steht, ist bekannt, aber das ist nur noch dreist. Was will die FPÖ mit der Verweigerung von Kontrolle und dieser bizarren Verwirrungsstrategie vor der Bevölkerung verbergen?“

Der ÖVPler findet das scheinheilig: „Wenn ihr schon scheinheilig eine Ausweitung der Prüfkompetenz des Rechnungshofes fordert, fangt doch mal bei euch selber an. Legt eure Wahlkampfkosten endlich offen, es gibt keinen sachlichen Grund, das nicht zu tun. Die Parteifinanzen der FPÖ sind nicht das Privatsparbuch von Herbert Kickl, sondern das Steuergeld der hart arbeitenden Österreicherinnen und Österreicher“, so Marchetti abschließend.