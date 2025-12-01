Verkäufer mit Messer bedroht: Maroni-Räuber wird gesucht

Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten mit Kapperl und Oberlippenbart.

Stmk. Mit Lichtbildern, die der Maroni-Verkäufer selbst mit dem Handy geschossen hatte, sucht die Polizei derzeit in Graz nach einem dreisten Räuber. Der bislang unbekannte Täter mit braunen Augen steht im Verdacht bereits am 9. Oktober von einem 44-jährigen Standbetreiber Maroni geraubt zu haben.

© LPD Steiermark

© LPD Steiermark

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Der Tatverdächtige wollte am Südtirolerplatz bei einem Maronistand mit einem zerrissenen Fünf-Euro-Schein bezahlen. Weil der Verkäufer das Geld so aber nicht akzeptierte, eskalierte die Situation. Der schlanke Mann mit verkehrt aufgesetzter Kappe verschwand plötzlich, kam allerdings kurze Zeit später wieder mit einem ausgeklappten Messer zurück und bedrohte den Maroni-Verkäufer.

Mit den erbeuteten Maronis in der Hand, verließ der Angreifer den Stand schließlich. Kurz zuvor hatte der Verkäufer noch Fotos von dem Tatverdächtigen gemacht.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Fotos an. Zweckdienliche Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando Graz, Kriminalreferat – Journaldienst, unter der Tel. Nr.: 059 133/65 3333, sind erbeten.