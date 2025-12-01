Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  • Verkäufer mit Messer bedroht: Maroni-Räuber wird gesucht
    © LPD Steiermark
  • Verkäufer mit Messer bedroht: Maroni-Räuber wird gesucht

Opfer machte Fotos

Verkäufer mit Messer bedroht: Maroni-Räuber wird gesucht

01.12.25, 11:14
Teilen

Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten mit Kapperl und Oberlippenbart.

Stmk. Mit Lichtbildern, die der Maroni-Verkäufer selbst mit dem Handy geschossen hatte, sucht die Polizei derzeit in Graz nach einem dreisten Räuber. Der bislang unbekannte Täter mit braunen Augen steht im Verdacht bereits am 9. Oktober von einem 44-jährigen Standbetreiber Maroni geraubt zu haben.

Maroni-Räuber gesucht
© LPD Steiermark

Maroni-Räuber gesucht
© LPD Steiermark

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Der Tatverdächtige wollte am Südtirolerplatz bei einem Maronistand mit einem zerrissenen Fünf-Euro-Schein bezahlen. Weil der Verkäufer das Geld so aber nicht akzeptierte, eskalierte die Situation. Der schlanke Mann mit verkehrt aufgesetzter Kappe verschwand plötzlich, kam allerdings kurze Zeit später wieder mit einem ausgeklappten Messer zurück und bedrohte den Maroni-Verkäufer. 

Mit den erbeuteten Maronis in der Hand, verließ der Angreifer den Stand schließlich. Kurz zuvor hatte der Verkäufer noch Fotos von dem Tatverdächtigen gemacht. 

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der Fotos an. Zweckdienliche Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando Graz, Kriminalreferat – Journaldienst, unter der Tel. Nr.: 059 133/65 3333, sind erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden