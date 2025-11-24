Nächste beliebte Wiener-Schnitzel-Kette ist pleite

Die Wiener Schnitz"l-Land-Kette ist pleite. Über die Betreiberin EA Systemgastronomie GmbH wurde am 18. November 2025 ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Unternehmen kann seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Das Gericht hat eine Insolvenzverwalterin bestellt. Es soll zuerst das Vermögen des Betriebes bewertet werden. Danach sind Aussagen zu Gläubigerquoten möglich. Bis Anfang Jänner 2026 können Gläubiger ihre Forderungen anmelden.

Die Lokale an den vier Standorten bleiben vorerst offen. Auf ihrer Webseite führt Schnitz"l Land weiterhin ihre Restaurants an Hütteldorfer Straße, in Anton-Sattler-Gasse, an Viktor-Kaplan-Straße und an Schüttaustraße. Die Öffnungszeiten von 11 bis 22 Uhr bleiben auch gleich, sowie Abhol- und Lieferservice.

"Aktuell handeln wir uns von Tag zu Tag"

Ob in den kommenden Wochen Änderungen kommen, ist derzeit noch offen. Gegenüber "Gastro.News" meint ein Mitarbeiter der Filiale auf der Hütteldorfer Straße: "Aktuell handeln wir uns von Tag zu Tag. Heute haben wir offen, morgen auch. Mehr wissen wir alle nicht."

Damit ist nach dem Wienerwald die zweite Traditionskette insolvent. Beide Unternehmen geraten durch die gestiegenen Kosten ins Wanken.