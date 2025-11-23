Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.800 aktien down -2.01% Andritz AG 61.35 aktien down -1.45% BAWAG Group AG 111.00 aktien down -0.63% CA Immobilien Anlagen AG 22.920 aktien down -0.09% CPI Europe AG 15.550 aktien up +0.32% DO & CO Aktiengesellschaft 180.00 aktien down -0.11% EVN AG 25.850 aktien down -2.45% Erste Group Bank AG 89.10 aktien down -0.72% Lenzing AG 21.850 aktien up +1.16% OMV AG 47.860 aktien down -1.93% Oesterreichische Post AG 29.600 aktien down -1% PORR AG 26.950 aktien down -3.75% Raiffeisen Bank Internat. AG 33.000 aktien up +0.98% SBO AG 26.500 aktien up +0.57% STRABAG SE 72.80 aktien down -1.22% UNIQA Insurance Group AG 13.920 aktien up +2.2% VERBUND AG Kat. A 62.40 aktien down -0.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.250 aktien down -0.54% Wienerberger AG 27.500 aktien up +3.85% voestalpine AG 34.280 aktien down -1.83%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Nvidia
© GettyImages

Angst vor KI-Blase

Nvidia-Aktie nach Topzahlen im Sinkflug

23.11.25, 18:03
Teilen

Nvidia, der KI-Chipriese, sprengte mit einem Umsatzplus von 62 % auf 57 Milliarden Dollar alle Erwartungen, trotzdem rauscht die Aktie abwärts. Handelt es sich nur um eine klassische „Sell-the-News“-Reaktion oder das Ende der Hype-Rallye? 

Am Mittwoch hatte Nvidia noch eine Marktkapitalisierung von ca. 4,57 Billionen US-Dollar, zwei Tage später, nach dem Top-Quartals-Ergebnis, waren es "nur" noch 4,35 Billionen US-Dollar. Rund 220 Milliarden Dollar hatten sich binnen kürzester Zeit an der Börse in Luft aufgelöst.

Während Nvidia selbst unter Druck geriet, traf es asiatische Partner wie SoftBank und SK Hynix noch härter – sie erlitten zweistellige Kursverluste. Die Angst geht um: Ist der KI-Boom schon ausgereizt? Investoren nehmen entlang der gesamten Lieferkette panisch Gewinne mit.

Unglaubliche Zahlen, eiskalte Reaktion

Dabei sind die fundamentalen Daten atemberaubend. Ein Umsatzsprung auf 57 Milliarden Dollar und eine Prognose von 65 Milliarden für das nächste Quartal sollten eigentlich die Kursexplosion antreiben. CEO Jensen Huang betont, die Nachfrage nach den Blackwell-Chips sei „unersättlich“. Doch der Markt wirkt gesättigt; selbst das Übertreffen der Erwartungen reicht nicht mehr.

Nvidia-Aktie nach Topzahlen im Sinkflug
© Reuters

Analysten sehen Einstiegschance, andere warnen

Trotz der Kursverluste stellen sich die Analysten der Wall Street demonstrativ hinter Nvidia. Häuser wie Evercore ISI und Jefferies heben ihre Kursziele kräftig an. Für sie ist der Rücksetzer eine goldene Kaufgelegenheit. Die fundamentalen Daten seien zu stark, um von einer Blase zu sprechen. Der KI-Megatrend sei langfristig intakt.

Dennoch notiert die Aktie bei knapp 180 Dollar (rund 155 Euro), ein Wochenverlust von fast fünf Prozent. Nvidia muss nun seine rasante Rallye verdauen. Der nächste große Impuls wird die Auslieferung der neuesten Blackwell-Chips sein. Erst dann wird sich zeigen, ob die Bullen an der Börse zurückkehren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden