Nvidia-Aktie nach Topzahlen im Sinkflug

Nvidia, der KI-Chipriese, sprengte mit einem Umsatzplus von 62 % auf 57 Milliarden Dollar alle Erwartungen, trotzdem rauscht die Aktie abwärts. Handelt es sich nur um eine klassische „Sell-the-News“-Reaktion oder das Ende der Hype-Rallye?

Am Mittwoch hatte Nvidia noch eine Marktkapitalisierung von ca. 4,57 Billionen US-Dollar, zwei Tage später, nach dem Top-Quartals-Ergebnis, waren es "nur" noch 4,35 Billionen US-Dollar. Rund 220 Milliarden Dollar hatten sich binnen kürzester Zeit an der Börse in Luft aufgelöst.

Während Nvidia selbst unter Druck geriet, traf es asiatische Partner wie SoftBank und SK Hynix noch härter – sie erlitten zweistellige Kursverluste. Die Angst geht um: Ist der KI-Boom schon ausgereizt? Investoren nehmen entlang der gesamten Lieferkette panisch Gewinne mit.

Unglaubliche Zahlen, eiskalte Reaktion

Dabei sind die fundamentalen Daten atemberaubend. Ein Umsatzsprung auf 57 Milliarden Dollar und eine Prognose von 65 Milliarden für das nächste Quartal sollten eigentlich die Kursexplosion antreiben. CEO Jensen Huang betont, die Nachfrage nach den Blackwell-Chips sei „unersättlich“. Doch der Markt wirkt gesättigt; selbst das Übertreffen der Erwartungen reicht nicht mehr.

© Reuters

Analysten sehen Einstiegschance, andere warnen

Trotz der Kursverluste stellen sich die Analysten der Wall Street demonstrativ hinter Nvidia. Häuser wie Evercore ISI und Jefferies heben ihre Kursziele kräftig an. Für sie ist der Rücksetzer eine goldene Kaufgelegenheit. Die fundamentalen Daten seien zu stark, um von einer Blase zu sprechen. Der KI-Megatrend sei langfristig intakt.

Dennoch notiert die Aktie bei knapp 180 Dollar (rund 155 Euro), ein Wochenverlust von fast fünf Prozent. Nvidia muss nun seine rasante Rallye verdauen. Der nächste große Impuls wird die Auslieferung der neuesten Blackwell-Chips sein. Erst dann wird sich zeigen, ob die Bullen an der Börse zurückkehren.