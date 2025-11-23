Wie tief kann der Bitcoin noch fallen?

Zuletzt stieg der Bitcoin wieder leicht auf 87.000 Dollar (rund 75.500 Euro), liegt aber immer noch 30 % unter dem Stand von Anfang Oktober. Wie tief kann er noch fallen.

Seit Oktober hat die Kryptowährung rund ein Drittel ihres Wertes verloren und versetzt Anleger weltweit in Alarmstimmung. Die Angst greift um sich, und weitere Verluste scheinen möglich. Doch ein Experte gibt nun Entwarnung: Der Boden könnte erreicht sein.

„Todeskreuz“ als Kaufsignal?

Seit dem Fall unter die magische 100.000-Dollar-Marke herrscht Ausverkaufsstimmung. Denis Oevermann, Investmentstratege bei Bitcoin Suisse, rechnet gegenüber dem tagesanzeiger sogar mit einem möglichen Kurstief von 75.000 Dollar. Der Bitcoin hat bereits das gefürchtete „Todeskreuz“ erreicht. Doch Oevermann beruhigt: „Bei Kryptowährungen war das in der Vergangenheit nicht der Beginn eines Bärenmarkts, sondern eher ein Zeichen dafür, dass der Kurs nicht mehr wesentlich tiefer sinkt.“

Gründe für den Abverkauf

Die Gründe für den Crash kommen aus der traditionellen Finanzwelt: Die US-Notenbank könnte die Zinsen länger hoch halten als erwartet. Das entzieht dem Markt Kapital. Zusätzlich treffen Korrekturen bei KI-Aktien auch den Bitcoin, da Anleger beide in die gleiche Risikoklasse einordnen. Massive Abflüsse aus Krypto-ETFs und Verkäufe von großen Investoren, den sogenannten „Walen“, tun ihr Übriges.

Kommt jetzt die Trendwende?

Trotz der düsteren Stimmung sieht Oevermann Licht am Ende des Tunnels. Er rechnet damit, dass noch in diesem Jahr ein Aufwärtstrend einsetzt und der Bitcoin in der ersten Jahreshälfte 2026 sogar neue Höchststände erreichen könnte. Treiber sind die anhaltende Nachfrage großer Anleger, wie des Abu-Dhabi-Staatsfonds, sowie baldige regulatorische Erleichterungen in den USA.

Kurzfristig verhält sich Bitcoin zwar wie eine hochriskante Tech-Aktie. Langfristig, so betont der Experte, hat sich die digitale Währung jedoch stets besser entwickelt als der Aktienmarkt – und bleibt damit eine vielversprechende, wenn auch volatile, Anlage.