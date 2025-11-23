Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.800 aktien down -2.01% Andritz AG 61.35 aktien down -1.45% BAWAG Group AG 111.00 aktien down -0.63% CA Immobilien Anlagen AG 22.920 aktien down -0.09% CPI Europe AG 15.550 aktien up +0.32% DO & CO Aktiengesellschaft 180.00 aktien down -0.11% EVN AG 25.850 aktien down -2.45% Erste Group Bank AG 89.10 aktien down -0.72% Lenzing AG 21.850 aktien up +1.16% OMV AG 47.860 aktien down -1.93% Oesterreichische Post AG 29.600 aktien down -1% PORR AG 26.950 aktien down -3.75% Raiffeisen Bank Internat. AG 33.000 aktien up +0.98% SBO AG 26.500 aktien up +0.57% STRABAG SE 72.80 aktien down -1.22% UNIQA Insurance Group AG 13.920 aktien up +2.2% VERBUND AG Kat. A 62.40 aktien down -0.79% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.250 aktien down -0.54% Wienerberger AG 27.500 aktien up +3.85% voestalpine AG 34.280 aktien down -1.83%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
Wie tief kann der Bitcoin noch fallen?
© getty

Markt-Unruhe

Wie tief kann der Bitcoin noch fallen?

23.11.25, 17:55
Teilen

Zuletzt stieg der Bitcoin wieder leicht auf 87.000 Dollar (rund 75.500 Euro), liegt aber immer noch 30 % unter dem Stand von Anfang Oktober. Wie tief kann er noch fallen.

Seit Oktober hat die Kryptowährung rund ein Drittel ihres Wertes verloren und versetzt Anleger weltweit in Alarmstimmung. Die Angst greift um sich, und weitere Verluste scheinen möglich. Doch ein Experte gibt nun Entwarnung: Der Boden könnte erreicht sein.

„Todeskreuz“ als Kaufsignal?

Seit dem Fall unter die magische 100.000-Dollar-Marke herrscht Ausverkaufsstimmung. Denis Oevermann, Investmentstratege bei Bitcoin Suisse, rechnet gegenüber dem tagesanzeiger sogar mit einem möglichen Kurstief von 75.000 Dollar. Der Bitcoin hat bereits das gefürchtete „Todeskreuz“ erreicht. Doch Oevermann beruhigt: „Bei Kryptowährungen war das in der Vergangenheit nicht der Beginn eines Bärenmarkts, sondern eher ein Zeichen dafür, dass der Kurs nicht mehr wesentlich tiefer sinkt.“

Gründe für den Abverkauf

Die Gründe für den Crash kommen aus der traditionellen Finanzwelt: Die US-Notenbank könnte die Zinsen länger hoch halten als erwartet. Das entzieht dem Markt Kapital. Zusätzlich treffen Korrekturen bei KI-Aktien auch den Bitcoin, da Anleger beide in die gleiche Risikoklasse einordnen. Massive Abflüsse aus Krypto-ETFs und Verkäufe von großen Investoren, den sogenannten „Walen“, tun ihr Übriges.

Kommt jetzt die Trendwende?

Trotz der düsteren Stimmung sieht Oevermann Licht am Ende des Tunnels. Er rechnet damit, dass noch in diesem Jahr ein Aufwärtstrend einsetzt und der Bitcoin in der ersten Jahreshälfte 2026 sogar neue Höchststände erreichen könnte. Treiber sind die anhaltende Nachfrage großer Anleger, wie des Abu-Dhabi-Staatsfonds, sowie baldige regulatorische Erleichterungen in den USA.

Kurzfristig verhält sich Bitcoin zwar wie eine hochriskante Tech-Aktie. Langfristig, so betont der Experte, hat sich die digitale Währung jedoch stets besser entwickelt als der Aktienmarkt – und bleibt damit eine vielversprechende, wenn auch volatile, Anlage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden