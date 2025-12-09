Jubel-Rätsel bei Bayern! Teenager Karl mit geheimnisvoller Geste nach Tor

Bayern Münchens Teenager-Talent Lennart Karl hat mit seinem Jubel nach dem Tor gegen Sporting für Aufsehen gesorgt. Der 17-Jährige zeigte eine rätselhafte Geste, die viele Rätsel aufgibt.

Lennart Karl hat nicht nur mit seinem Tor, sondern auch mit der anschließenden Feier für Gesprächsstoff gesorgt. Der 17-jährige Bayern-Talent zeigte nach seinem Treffer zum 2:1 eine ungewöhnliche Jubel-Geste, die viele Fragen aufwirft.

© x

Zwei rätselhafte Gesten

Direkt nach seinem wichtigen Tor gegen Sporting Lissabon formte Karl mit beiden Händen eine Art "Laber-Geste". Danach hielt er sich einen Finger an die Lippen, als wolle er um Ruhe bitten. Wen oder was diese Zeichen bedeuten sollen, bleibt komplett offen.

Historischer Treffer für Teenager

Mit 17 Jahren und 290 Tagen wurde Karl zum jüngsten Spieler, dem in der Champions League in seinen ersten drei Spielen ein Treffer gelang. Sein Schuss in der 69. Minute traf perfekt ins kurze Eck und brachte Bayern die wichtige Führung.

Entscheidender Moment im Spiel

Nach Vorarbeit von Teamkollege Konrad Laimer nahm Karl den Ball mit dem linken Fuß an und schloss mit rechts ab. Das 2:1 war der Drehpunkt im Spiel, das Bayern am Ende mit 3:1 gewann.

Jungstar bleibt cool und mysteriös

Der Teenager zeigte sich nach seinem Tor souverän - und geheimnisvoll. Während andere Spieler klare Jubel-Rituale haben, bleibt Karls Botschaft unentschlüsselt. Der Sieg bedeutete für Bayern den perfekten Abschluss vor der Winterpause.