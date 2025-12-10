Alles zu oe24VIP
Andrea Kiewel strahlte im Oktober deutlich erschlankt bei einer Gala. 
Minus 15 Kilo

Andrea Kiewel gesteht: Nach Gewichtsverlust dachte ihr Verlobter an Trennung

10.12.25, 15:04
Der "ZDF-Fernsehgarten"-Star hielt eine strenge Diät ein. Dadurch stand die Ehe der Moderatorin an der Kippe. 

Im Frühjahr dieses Jahres war für Andrea Kiewel Schluss mit der Geduld. Während der Vorbereitungen für die neue „Fernsehgarten“-Saison stellte die Moderatorin fest, dass ihr kein einziges der zuvor ausgewählten TV-Outfits mehr passte. Gegenüber RTL schildert sie die Situation ungewohnt direkt: „Zu Beginn der Fernsehgarten-Saison ist es immer so: Mit meiner Stylistin Jutta ziehe ich Sachen an für die ersten vier, fünf Shows – und dieses Mal passte nichts. Es war alles zu klein und ich dachte: What the f***!“

Kiewel, die in ihrer Jugend als leistungsstarke Schwimmerin galt und Teil der DDR-Jugendschwimmnationalmannschaft war, blickt auf eine sportliche Vergangenheit zurück. Bis in den Sommer 1990 arbeitete sie sogar noch als Rettungsschwimmerin auf Usedom, bevor ihre TV-Karriere richtig durchstartete. Dennoch sagt sie heute selbstkritisch: „Als der liebe Gott Dickwerden und Dicksein verteilt hat, stand ich wohl vor der ersten Reihe. Nichts fällt mir leichter, als zuzunehmen.“

Andrea Kiewel strahlte im Oktober deutlich erschlankt bei einer Gala. 

Andrea Kiewel strahlte im Oktober deutlich erschlankt bei einer Gala. 

Emotiones Ventil 

Seit Jahren pendelt die Moderatorin zwischen Deutschland und Israel, wo sie in Tel Aviv mit ihrem Partner – einem ehemaligen Elitesoldaten der israelischen Armee – lebt. Doch gerade dort begann die Phase, die ihr Gewicht drastisch veränderte. Nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 wurde Essen für sie zu einer Art emotionalem Ventil. Kiewel erzählt offen: „Ich gebe ehrlich zu, dass ich die Wahl hatte nach dem 7. Oktober 2023: Fange ich an, exzessiv zu rauchen, oder fange ich an, Süßigkeiten zu essen? Ich entschied mich für Letzteres.“


 

Bei Naschereien blieb es jedoch nicht. „Zu den Süßigkeiten kamen aber auch mindestens fünf warme Mahlzeiten pro Tag dazu“, sagt sie. Die Folge: Innerhalb von nur sechs Monaten nahm sie rund 15 Kilogramm zu. Dann änderte sie ihre Gewohnheiten radikal: „Kein Abendessen. Ich werde einw Soziopathin. Ich werde unausstehlich. Kein Zucker. Und jeden Tag Sport. Ich glaube, vier Wochen lang dachte mein Mann, mit dem ich nicht verheiratet bin, an Scheidung. Aber es sind 15 Kilo weg – und ich finde mich toll!“ 

Die Fans bewundern ihre Disziplin und ihr Mann? Der blieb zum Glück auch bei ihr.

