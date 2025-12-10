Zuckerbäckerball 2026: Birgit Sarata enthüllt süßes Stargast-Geheimnis

In den Privatgemächern der Grande Dame kamen auch heuer wieder zahlreiche Prominente zum vorweihnachtlichen Get-together in der Wiener Innenstadt.

Wenn Birgit Sarata ruft, kommt die Wiener Society – erst recht, wenn die Grande Dame persönlich in ihre historischen Privatgemächer in der Innenstadt lädt. Anlass des stilvollen Vormittags war die Präsentation des kommenden Stargasts für den Zuckerbäckerball 2026, eines der traditionsreichsten Events der Bundeshauptstadt.

Mit gewohntem Charme und Eleganz empfing die Schirmherrin ihre Gäste. Champagner perlte in den Gläsern, dazu wurden feine Brötchen und köstliche Kuchen gereicht – eine liebevoll zusammengestellte Auswahl, die Sarata mit sichtbarer Freude präsentierte. Die Stimmung war intim, warm und zugleich festlich, ganz im Stil der Gastgeberin.

Johann und Erna Marihart © Andreas Tischler

Birgit Sarata und Moritz Mausser © Andreas Tischler

Moritz Mausser wird Stargast 2026

Der Höhepunkt des Treffens: die offizielle Bekanntgabe des Stargasts. 2026 wird Moritz Mausser das Parkett des Zuckerbäckerballs erobern. Der vielseitige Künstler ist längst kein Unbekannter mehr – als gefeierter Falco-Darsteller und Darsteller in „Maria Theresia“ hat er sich einen festen Platz in der österreichischen Kulturszene erspielt. "Ich wollte schon immer zum Zuckerbäckerball, also ist das die perfekte Gelegenheit", ließ er wissen.





Sarata zeigte sich überaus zufrieden über ihre diesjährige Wahl und betonte die besondere Energie, die Mausser in seine Rollen – und bald auch auf das Ballparkett – bringe. Ein Vorgeschmack auf den süßesten Ball der Saison am 15. Jänner in der Wiener Hofburg.