120.000 Euro für "Licht ins Dunkel" bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow"

Einmal mehr sorgten die prominenten Gäste mit ihrem Wissen für viele Charity-Euros.

Mit ihrem Wissen punkten Influencerin Anna Strigl, Musical-Star Maya Hakvoort, ORF-Innenpolitikexperte Hans Bürger und Spitzenkoch Max Stiegl für den guten Zweck! Am Montag, dem 8. Dezember 2025, erspielen sie bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow" um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 120.000 Euro für "Licht ins Dunkel". Die Gewinne werden von Schönbrunn Group, Lidl Österreich und Aurena.Tech zur Verfügung gestellt.

Hans Bürger, Anna Strigl, Armin Assinger, Maya Hakvoort, Max Stiegl © ORF/Guido Engels

Mit Spezialwissen über Tunnelbau, Sagen, Sport und Frisurentrends zu 120.000 Euro

Anna Strigl holt mit Hilfe des Telefon-Jokers und der richtigen Antwort D auf die 13. Frage ("Wie wird die Tunnelbohrmaschine, die sich in Wien für den U-Bahn-Bau durch den Untergrund kämpft, offiziell genannt?" A: Bohrtolomäus; B: Vikbohria; C: Theobohr; D: Debohra) 35.000 Euro.

Anna Strigl © ORF/Guido Engels

Hans Bürger steuert mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Eine Hilfe gegen Wehwehchen findet sich der Sage nach im oberösterreichischen St. Thomas am Blasenstein mit der "..."? A: Schädelwehritz'n; B: Gnackwehspalt'n; C: Bucklwehluck'n; D: Haxnwehfurch'n) 25.000 Euro bei.

Hans Bürger © ORF/Guido Engels

Maya Hakvoort erspielt mit der richtigen Antwort D auf die 12. Frage (Die Nationalmannschaft welches Landes ist amtierender Welt-sowie Europameister der Männer im Basketball? A: Griechenland; B: Frankreich; C: Serbien; D: Deutschland) weitere 25.000 Euro.

Maya Hakvoort © ORF/Guido Engels

Max Stiegl sorgt mit der richtigen Antwort C auf die 13. Frage ( Wer sich für einen "Pixie-Cut" entschieden hat, trägt dem englischen Namen nach den Haarschnitt von ...? A: Prinzessinnen und Prinzen; B: Hexen und Zauberern; C: Feen und Kobolden; D: Drachen und Riesen) für zusätzliche 35.000 Euro für den guten Zweck.