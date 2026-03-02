Todesursache bestätigt: Eric Dane (†53) starb an Atemversagen

Traurige Gewissheit nach dem Tod des beliebten Schauspielers: Die nun vorliegende Sterbeurkunde gibt Aufschluss darüber, woran der 53-Jährige verstorben ist.

Die offizielle Todesursache des Grey’s Anatomy- und Euphoria-Stars Eric Dane wurde nun bestätigt. Laut der Sterbeurkunde verstarb der Schauspieler im Alter von 53 Jahren an Atemversagen.

Folge von ALS-Erkrankung

Dieses Organversagen war die direkte Folge seiner Erkrankung an Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Bei dieser progressiven Nervenkrankheit werden die motorischen Nervenzellen irreversibel geschädigt, was zu einer fortschreitenden Lähmung der Muskulatur führt. Im finalen Stadium betrifft diese Lähmung häufig auch die Zwerchfell- und Zwischenrippenmuskulatur, was die eigenständige Atmung unmöglich macht.⁠

Kampf bis zum Schluss

Dane hatte seine Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht und verstarb nun, knapp ein Jahr später, am 19. Februar 2026 im Kreise seiner Familie.⁠

© Getty Images

Schauspieler arbeitete bis zuletzt

Trotz der schweren Nervenerkrankung, die zu fortschreitenden Lähmungen führt, arbeitete Dane bis zuletzt an Projekten wie Euphoria und Brilliant Minds und engagierte sich für die ALS-Forschung. Er hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart und zwei gemeinsame Töchter.