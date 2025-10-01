Alles zu oe24VIP
Eric Dane
© Instagram

Schockierend

Eric Dane: "Grey's Anatomy"-Star sitzt im Rollstuhl – ALS-Erkrankung schreitet voran

01.10.25, 11:41
Der Serienstar kann angeblich kaum noch sprechen und ist an das rollende Gefährt angewiesen. Dane erkrankte an ALS, einer unheilbaren neurologischen Erkrankung. 

Schauspieler Eric Dane, bekannt aus „Grey’s Anatomy“ und „Euphoria“, kämpft mit einer schweren ALS-Erkrankung. Nun wurde der 52-Jährige erstmals im Rollstuhl in der Öffentlichkeit gesehen.

Mehr lesen: 

Gesundheitszustand verschlechtert sich rasant

Fotos der Daily Mail zeigen Dane in Washington, D.C., wo er von einem Assistenten durch den Flughafen geschoben wurde. Die Aufnahmen machen deutlich, wie schnell sich sein Zustand seit der im April bekanntgegebenen Diagnose verschlechtert hat.

Grey's Anatomy
© ABC Studios

ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) ist eine unheilbare Nervenkrankheit, die schrittweise die Muskelkraft raubt und die Bewegungsfähigkeit einschränkt.

Bereits im Juni hatte Dane erzählt, dass nur noch ein Arm funktionsfähig sei: „Meine rechte Seite funktioniert gar nicht mehr. Ich befürchte, dass ich bald auch meine linke Hand verliere. Das ist ernüchternd.“ Damals konnte er noch selbstständig gehen. Mitte September sagte er jedoch seinen geplanten Auftritt bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles kurzfristig ab. Wenige Tage später war er zwar noch auf Fotos im Stehen zu sehen – nun ist er erstmals auf den Rollstuhl angewiesen.

 


 

„Keep the faith“

Trotz allem bleibt der Schauspieler kämpferisch. Auf die Frage eines Fotografen am Flughafen, was er seinen Fans mitgeben wolle, antwortete er mit belegter Stimme: „Keep the faith, man“ – auf Deutsch: „Habt Vertrauen.“

Ein Insider sagte der Daily Mail: „Es wird schlimmer, und es ist sehr traurig. Aber Eric versucht, ein tapferes Gesicht zu zeigen. Er will das Leben genießen und nicht, dass Menschen ihn schon jetzt betrauern. Er möchte sich mit Positivität umgeben.“

Unterstützung durch Familie

Rückhalt findet Dane vor allem bei seiner Familie – insbesondere bei Ehefrau Rebecca Gayheart. Nach sieben Jahren Trennung hatten die beiden ihre Scheidung wieder zurückgezogen. „Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit“, erklärte Gayheart kürzlich im Gespräch mit People. Gemeinsam ziehen sie ihre Töchter Billie (15) und Georgia (13) groß.

 


 

Hoffnung auf Rückkehr ans Set

Trotz der schweren Diagnose hatte Eric Dane im Frühjahr angekündigt, beruflich aktiv bleiben zu wollen. Eine Rückkehr ans Set der Erfolgsserie „Euphoria“ war damals sein Ziel – ein Zeichen dafür, dass er nicht aufgeben will.

