Schock: Einbruch bei "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova

Die Profitänzerin enthüllt, dass bei ihr eingebrochen wurde. Die Einbrecher sollen alles mitgenommen haben, was sie hatte.

In den vergangenen Wochen ließ sich Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) ein Muttermal auf der Wange entfernen. Ihre Instagram-Community hielt sie dabei regelmäßig mit Updates zu ihrer Gesundheit auf dem Laufenden. Nun meldete sich die „Let's Dance“-Stars erneut – diesmal aus einem ganz anderen Grund: Ein Fan wollte wissen, warum Leonova kürzlich traurig gewirkt hatte, und ihre Antwort überraschte.

„Ich habe mich zuerst nicht getraut, darüber zu sprechen“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto mit Partner Ilya Viarmenich. Offenbar wurde das Paar Opfer eines Einbruchs: „Ich sage euch kurz: wir wurden beklaut.“

Persönliche Geschenke weg

Leonova vermutet, dass die Diebe enttäuscht gewesen seien, nicht allzu viel Wertvolles vorzufinden. „Aber das, was wir hatten, haben sie natürlich auch mitgenommen“, erklärt sie. Besonders schmerzlich sei, dass auch persönliche Geschenke von den liebsten Menschen gestohlen wurden. Trotz des Vorfalls bleibt die Tänzerin optimistisch: „Egal ... Wir sind gesund und wir sind zusammen.“

Ekaterina Leonova fügte hinzu, dass Dinge, die einem genommen werden, eines Tages in anderer Form zurückkehren würden – ein kleiner Trost in schwierigen Momenten.