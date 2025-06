„Grey’s Anatomy“-Star Eric Dane: Tränen im Interview über unheilbare Krankheit

US-Serienstar Eric Dane spricht im TV erstmals öffentlich über seine Krankheit und kann dabei kaum die Tränen zurückhalten.

Eric Dane, vor allem bekannt aus der Erfolgsserie Grey’s Anatomy, hat sich erstmals seit Bekanntwerden seiner ALS-Erkrankung in einem TV-Interview geäußert – und dabei tiefe Einblicke in seine emotionale Verfassung gegeben.

In einer Vorschau zur Sendung "Good Morning America" mit US-Journalistin Diane Sawyer, die am Montag auf dem US-Sender ABC ausgestrahlt wird, wird klar: Der 52-jährige Schauspieler steht vor einer der härtesten Herausforderungen seines Lebens. Seit der Diagnose der unheilbaren Nervenkrankheit Anfang April hat sich für Dane alles verändert.

„Ich wache jeden Tag auf und werde sofort daran erinnert, dass das wirklich passiert“, erklärt der US-Amerikaner im Gespräch. Jeder Tag sei ein neuer Schlag, weil sich seineHoffnung, alles sei nur ein Albtraum, nicht erfüllt.





Emotionale Momente im Interview

Dane, den Millionen Fans als „Dr. McSteamy“ aus der Krankenhausserie Grey’s Anatomy kennen, zeigt sich im Interview kämpferisch, aber sichtlich berührt. Besonders emotional wird es, als ihn Sawyer fragt, wen er unmittelbar nach der Diagnose als ersten kontaktiert habe – der Schauspieler ringt mit den Tränen, antwortet zunächst nicht. Die Szene wird in der Vorschau nicht aufgelöst, deutet aber auf ein sehr persönliches und bewegendes Gespräch hin.

Trotz der niederschmetternden Diagnose will Dane nicht aufgeben. „Ich glaube nicht, dass es das Ende meiner Geschichte ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es mein Ende ist“, betont er im Interview.

Leben mit einer unheilbaren Krankheit

ALS – die amyotrophe Lateralsklerose – ist eine seltene, fortschreitende Erkrankung des Nervensystems, für die es bislang keine Heilung gibt. In einem Interview mit dem US-Magazin People am 10. April hatte Dane die Diagnose öffentlich gemacht und betont, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie sei: „Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen.“

Trotz der Erkrankung bleibt Eric Dane weiterhin beruflich aktiv. Er gehört auch in der dritten Staffel der HBO-Serie Euphoria zum Cast und dreht aktuell neue Folgen. „Ich bin froh, dass ich weiterarbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von Euphoria zurückzukehren“, sagte er damals.

Das vollständige Interview mit Eric Dane wird am Montag, dem 16. Juni, um 7 Uhr US-Ostküstenzeit auf Good Morning America ausgestrahlt. In Europa ist mit einer Ausstrahlung oder Online-Veröffentlichung im Laufe des Tages zu rechnen.