Der Netflix-Hit hat einen neuen Hauptdarsteller - aber hä, der sieht doch aus wie der alte?

Wenn da keine Zauberei im Spiel ist! Im Herbst kommt die neue, vierte Staffel des Netflix-Hits "The Witcher" raus. Bereits jetzt wurde auf YouTube ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht. Und Fans sind total verblüfft!

Heikler Wechsel

Denn in dieser Staffel gibt eine große, entscheidende Neuerung! Statt wie bislang Henry Cavill, wird nun Liam Hemsworth den Geralt von Riva und somit die Titelrolle des Hits verkörpern. Und so ein Wechsel ist meist... mehr als heikel. Bereits nach Staffel eins mokierten sich die Fans darüber, die Streaming-Produktion würde sich nicht nah genug an der Buchvorlage bewegen.

© Netflix ×

Doch auf den ersten Blick fällt etwas auf: Liam schaut Henry äußerst ähnlich. Könnte es sein, dass er eine würdige Wahl ist? Viele Fans sind sehr positiv überrascht.

Das sind die Kommentare auf YouTube

Also,mal ganz ehrlich.......sieht doch garnicht so schlecht aus. Optisch finde ich macht Liam kein schlechtes Bild als Witcher

Auf den ersten Blick habe ich Liam Hemsworth wirklich für Henry Cavil gehalten.

liam passt ja mal richtig gut! der macht das schon. keine zweifel.

Unklar wann Start

Derzeit laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren und frühestens im Oktober soll dann die neue Staffel streambar sein.