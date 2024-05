Bridgerton: Vegan-Lord & Autistin – Was ist mit dem Netflix-Hit passiert?

Der Netflix-Hit überrascht mit vielen Details.

Seit dem 16.5. können sich Fans der Serie " Bridgerton " wieder ganz der Mischung aus "Sex And The City" und "Gossip Girl" auf historisch hingeben. Es wird wieder geschmachtet, getanzt und intrigiert!

Liebesirrungen

In dieser Staffel steht Penelope Featherington (Nicola Coughlan) mit ihrer Suche nach einer guten Partie im Mittelpunkt. Noch immer ist sie schwer verknallt in ihren guten Freund Colin Bridgerton (Luke Newton), mit dem es auch zu einem - ACHTUNG SPOILER - Kuss kommt (mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, aber der Cliffhanger beim Mid-Season-Finale hat es in sich). Doch soll er ihr lediglich beim Finden eines Ehemanns helfen.

© Netflix ×

Gefühle bemerkbar

Nach dem Coaching durch Colin zeigt der reiche, interessante Lord Debling Interesse an Penelope - sehr zum Leidwesen ihres Lehrers, der seine Gefühle für sie endlich bemerkt...

Das sind die Themen der Staffel

Umwelt: Mit der Figur des Lord Debling (Sam Phillips) wurde ein Charakter erschaffen, den man getrost als Bobo bezeichnen könnte. Ihm ist Umweltschutz wichtig, er hält sich viel am Land auf, er ist Veganer und sehnt sich nach einer Frau, die ihm intellektuell ebenbürtig ist und ihre Meinung sagt.

© Netflix ×

Autismus: Eine Fantheorie besagt, dass Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) Autistin sein könnte. Zu Beginn der Staffel wird sie als zurückhaltend gezeigt und dass sie viel Zeit mit dem Klavierspiel verbringt. In Gesellschaft von Fremden fühlt sie sich nicht besonders wohl. Die Theorie wird nicht offiziell bestätigt durch die Produktionsverantwortlichen.

© Netflix ×

Selbstentfaltung: Ein immer wiederkehrendes Thema der Staffel und der Serie ist die Entwicklung der Seriencharaktere. Noch stärker als bislang wird die Botschaft vermittelt: Sei du selbst!

Bridgerton, ist in zwei Teilen zu sehen sein. Die ersten Folgen seit dem 16.5. und der zweite Schwung ab dem 13. Juni. Staffel drei hat insgesamt acht Folgen und ist exklusiv auf Netflix zu sehen.