Netflix-Hit Bridgerton: Erste Bilder sind da!

Am 25.3. geht es endlich weiter! Die zweite Staffel von 'Bridgerton' startet.

Es Ende 2020 war die Sensation auf Netflix: Die Kostüm-Serie "Bridgerton".

Bridgerton: Darum geht es

"Bridgerton" basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe, die inzwischen zum Bestseller geworden ist, und dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Produziert wird die Serie von Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde.

Heißer Duke nicht dabei

Einer der beliebtesten Stars der ersten Staffel ist Schauspieler Regé-Jean Page (31), der allerdings bereits angekündigt hat, in den Folgestaffeln nicht mehr dabei zu sein - was zahlreiche Proteste von Fans hervorgerufen hatte. "So eine Explosion hatte ich nicht erwartet, denn in der Romanreihe ist es doch eine andere Romanze in jedem Buch", sagte Produzentin Rhimes der "Vanity Fair". "Wir haben ihnen ihr Happy End gegeben, und jetzt kommt das nächste Paar."

Alles dreht sich um...

Nun wurden die ersten Bilder der zweiten Staffel, die am 25.3. startet, veröffentlicht und Fans sind voll der Vorfreude auf den Start.