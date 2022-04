Mit den Songzeilen seiner neuen Single sorgt Andreas Gabalier erneut für Spekulationen

Am 17. Juni kommt das neue Gabalier-Album "Ein neuer Anfang" raus, die gleichnamige Single ist ab sofort erhältlich. Andreas Gabalier hat beim Text voll auf Romantik gesetzt.

Ein Ende kann ein neuer Anfang sein

Und eine neue Liebe kann so schön sein

Im Sturm der Gezeiten hab ich mein Herz verloren

Die schönsten Liebeslieder fahren wie tausend Stiche ein

Nur die Liebe kann mein Herz befreien

So lauten ein paar Zeilen aus dem neuen Herzschmerz-Song. Immer wieder postete der Schlager-Star in der Vergangenheit diese Worte. Jedes Mal waren sich die Fans sicher: Andi muss frisch verliebt sein. Seit der Trennung von Silvia Schneider im Sommer 2019 ist schließlich viel Zeit vergangen. Dennoch hat sich Gabalier nie wieder mit einer Frau in der Öffentlichkeit gezeigt. Ob sich das wohl bald ändern wird?