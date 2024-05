Staffel drei des Netflix-Hits wird wieder ordentlich saftig.

Fans, aufgepasst! Am 16.5. um 9:00 geht es wieder los - " Bridgerton ", die Serie, die eine Mischung aus "Sex And The City" und "Gossip Girl" auf historisch ist, kehrt zurück. Es ist die mittlerweile dritte Staffel des Netflix-Hits.

Happyend in Sicht?

Wie immer dreht sich die Handlung um Liebesleid und Liebeswirrungen, bis es zum Schluss hoffentlich zum bombastischen Happyend kommt. Jede Staffel widmet sich den amourösen Neckereien einer oder eines Mitglieds der Londoner High Society. Während in Staffel eins Daphne Bridgerton zu ihrem Duke of Hastings fand und in Staffel zwei Anthony Bridgerton seine Kate ehelichte, sind nun Colin Bridgerton und Penelope Featherington an der Reihe...

© LIAM DANIEL/NETFLIX ×

Wie immer ist auch Lady Whistledown, die Klatschgeschichten-Erzählerin ein wichtiges Element in der Serie. Sie ist - Achtung, Spoiler, falls Sie die vorherige Staffel noch nicht kennen - Penelope! Und durch Intrigen könnte ihre Identität auffliegen...

Sex-Klausel

Wie Nicola Coughlan, die Darstellerin der Penelope, bereits ausplauderte, kam es in Staffel drei zu vielen Sex-Szenen. Darum hat sie auf einer besonderen Sex-Klausel bestanden. Diese besagt, dass es einen jugendfreien Schnitt der Serie geben muss, zum Zweck, diese Version ihren Eltern und Verwandten zeigen zu können. "Die Leute denken, ich mache einen Scherz. Aber ich will das einfach nicht."

Bridgerton 3 - Das ist der Inhalt

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hat ihr langjähriges Schwärmen für Colin Bridgerton (Luke Newton) nun endlich aufgegeben, nachdem sie dessen abfällige Worte über sie in der letzten Staffel mitgehört hat. Sie hat jedoch den Beschluss gefasst, dass es an der Zeit ist, einen Ehemann zu wählen, vorzugsweise einen, der ihr genügend Unabhängigkeit gewährt, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown fernab von ihrer Mutter und ihren Schwestern fortzusetzen.

Aufgrund ihres mangelnden Selbstbewusstseins scheitern Penelopes Versuche auf dem Heiratsmarkt allerdings kläglich. Colin ist in der Zwischenzeit von seinen Sommerreisen zurückgekehrt – mit einem neuen Look und einer gewissen Überheblichkeit. Doch zu seinem Leidwesen muss er feststellen, dass Penelope, die einzige Person, die ihn stets so schätzte, wie er war, ihm nun die kalte Schulter zeigt.

Colin möchte die Freundschaft mit Penelope kitten und bietet ihr daher seine Hilfe in Sachen Selbstvertrauen an, damit sie einen Ehemann ergattern kann, ehe die Saison vorbei ist. Doch als seine Lektionen etwas zu viel Wirkung zeigen, muss Colin sich mit der Frage auseinandersetzen, ob seine Gefühle für Penelope wirklich nur platonischer Natur sind.

Erschwerend kommt für Penelope das Zerwürfnis mit Eloise (Claudia Jessie) hinzu, die eine überraschende neue Freundschaft geschlossen hat. Penelopes verstärkte Präsenz in der High Society macht es indes zunehmend schwieriger, ihr Alter Ego Lady Whistledown weiter geheim zu halten.

© Getty Images ×

Bridgerton, wird in zwei Teilen zu sehen sein. Die ersten Folgen ab dem 16.5. und der zweite Schwung ab dem 13. Juni. Staffel drei hat insgesamt acht Folgen und ist exklusiv auf Netflix zu sehen.