Baby Reindeer: Darum geht's im brutalen Stalking-Hit von Netflix

Das Format ist von wahren Ereignissen inspiriert.

Stalking ist ein idealer Ausgangspunkt für eine fesselnd-bedrückende Geschichte: Überschrittene Grenzen, durchgeknallte Charaktere und Spannung machen das Thema reizvoll. Auf Netflix ist mit der Serie "Baby Reindeer" zu dt. "Rentierbaby" nun genau so eine Story zu sehen.

Persönliche Erlebnisse

Die Produktion ist der neueste Hit des Streamers mit über 13 Millionen Zugriffen alleine in der ersten Woche (!). Darin verarbeitet der schottische Comedian Richard Gadd Erlebnisse, die ihm persönlich passiert sind. Er wurde in seinen 20ern mehrere Jahre lang von einer Frau gestalkt. In der Serie heißt sie Martha und nachdem sie von Donny, der als Barkeeper arbeitet, zu einer Tasse Tee eingeladen wurde, taucht sie jeden Tag bei seiner Arbeit auf...

Identitätsfindung

Zwar geht es in der Serie hauptsächlich ums Stalking, aber nicht nur. Es werden auch Erlebnisse von sexuellem Missbrauch verarbeitet und eine Identitätsfindung. So wird die Figur des Donny sehr plastisch dargestellt mit vielen Irrungen und Wirrungen. Zwischendurch stellt man sich zum Beispiel die Frage: Warum hat er Mitleid mit seiner Stalkerin? Nur um draufzukommen, dass es einfach menschlich ist...

© Netflix ×

Vielschichtig

Alles in allem eine gelungene, sehr heftige Serie in der er auch darum geht, erwachsen zu werden und seinen Platz im Leben zu finden.

„Rentierbaby“ - Darum geht's

Die düstere, aber absurd witzige Serie erzählt auf fesselnde Weise die wahre Geschichte von der seltsamen Beziehung zwischen dem erfolglosen Comedian Donny Dunn (Richard Gadd) und seiner Stalkerin, durch die er sich schließlich einem verdrängten Trauma stellen muss. Zur Besetzung zählen auch Jessica Gunning als Martha, Nava Mau als Teri und Tom Goodman-Hill als Darrien.