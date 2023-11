Ex-Buhlschaft Brigitte Hobmeier in der Hauptrolle.

Am Montag, 13.11., wurden die ersten drei Folgen vom gruseligen Mystery-Dreiteiler " Schnee " auf ORF1 ausgestrahlt.

Darum geht's in der Serie

Die erfolgreiche Oberärztin Lucia (Brigitte Hobmeier) hat wie ihr Mann Matthi (Robert Stadlober) ihre Karriere in der Großstadt an den Nagel gehängt, um ihrer zehnjährigen Tochter Alma (Laeni Geiseler) Linderung zu verschaffen. Sie zieht in das Bergdorf Rotten, wo die Bergluft Almas Asthma verbessern soll. Lucia kommt dort zu einer schwierigen Zeit an, der Ort leidet am klimawandelbedingt ausbleibenden Schnee. Die größten Hoteliers im Dorf, Matthis Eltern Bruno (Karl Fischer) und Maria (Maria Hofstätter), wollen daher einen Bergrücken sprengen lassen, um mit einer neuen Gondelstation den Tourismus wieder anzukurbeln. Das kommt nicht bei allen im Dorf gut an. Alma verändert sich mit jedem Tag, wird seltsam und plötzlich führt sie ihre Mutter zu einer Leiche.

So hat uns "Schnee" gefallen

Die Serie "Schnee" ist keinem Genre eindeutig zuzuordnen. Ein bisschen Krimi, viel Mystery aber auch ein Prise Komik machen die Serie zu einem ungewöhnlichen Seh-Erlebnis. Brigitte Hobmeier glänzt als moderne Ärztin, die in einem kleinen Dorf auf Widerstand stößt. Das Thema der Serie ist die Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft, was denn noch möglich ist, wenn die Ressourcen versiegen. Denn Schnee gibt es keinen mehr in Rotten. Eindrücklich werden hier die Kameraaufnahmen eingesetzt - auf einem schmalen, beschneiten Streifen, umgeben von Wiese wird Schi gefahren. Und die Gondel, die Hoffnung für den Tourismus der Zukunft, soll gebaut werden, trotz hohem Einsatz.

Serien-Finale

Nach und Nach verschwinden die Grenzen von Wirklichkeit und Fantasie, als Alma eine Tote im Eis findet und dem kleinen Mädchen eine Gabe nachgesagt wird. Auch Lucia stellt fest, dass mit ihr etwas mysteriöses passiert, als sie mit einem Toten spricht. Rächt sich hier die Natur an den Menschen, weil diese vom Ausbeuten nicht genug bekommen? Die ersten drei Folgen waren packend, aufrüttelnd. Hoffentlich geht es Richtung Serienfinale so weiter!