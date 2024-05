Wer wird Millionär: Schlüpfriger Schamlippen-Talk bei Günther Jauch

In der Quizsendung ging es mal wieder rund.

Hand aufs Herz: Schauen Sie "Wer wird Millionär" noch wegen der Quizfragen? Oder vielleicht längst schon nur noch, weil die Kandidaten bei Günther Jauch so unterhaltsam sind?

Schlüpfriger Talk

Kaum jemals vergeht eine Sendung ohne dass etwas lustiges oder skurriles passiert. Unlängst hat ein Joker absichtlich fals ch geantwortet, einmal spielte Jauch Amo r nun kam es zu einem schlüpfrigen Talk in der Show.

Er operiert an der Frau

Die Kandidatin Annelie Köglmeier plauderte frisch drauf los, was ihr Mann beruflich macht. Der ist Arzt und hat eine Spezialisierung: Er operiert Schamlippen! „Mein Mann macht Intimchirurgie für die Frau!"Jauch weiß darauf nur zu fragen: "Männer kann er nicht?" und das regt sein Team hinter den Kulissen in der Regie dazu an, genauer nachzufragen.

Doc dann zugegen

Und so erklärt die Kandidatin anschaulich: "Wenn Ihnen die inneren Schamlippen so ein Stück raushängen, und das reibt beim Radfahren oder jeder guckt in der Sauna drauf, ist das schon sehr unangenehm." Da sich der Auftritt über zwei Sendungen zog, konnte Jauch noch mehr Fragen stellen, auch dem Doc persönlich, der am Pfingstmontag in der Sendung zugegen war. Dieser erklärte dann, dass er oft abends operiere - wegen der Nachbarn.

Gewinnsumme

Jauch: "Aber was merkt denn der Nachbar in meinem Intimbereich?“ Und der Doc erklärte, dass der Watschelgang wegen der lädierten Stelle auffallen könne. Zum Schluß geht Annelie mit 64.000 Euro nach Hause und will damit eine Ausbildung machen.