Mit Günther Jauch ging das Temperament durch - weil das Publikum versagte.

In der Ausgabe von " Wer wird Millionär " am 14.2. erhoffte sich Kandidatin Julia Hilfe bei der 32.000 Euro Frage. Die war so formuliert: "Vollintegriert oder teilintegriert - Diese Frage stallt sich dem Kunden beim Kauf...? A. eines Kamins B. einer Steckdosenleiste C. eines Wohnmobils (richtig) D. eines Schulranzens".

Günther Jauch beschimpft sein Publikum

Die blonde Hamburgerin beschloss einen Joker zu ziehen und ließ die Zuschauer befragen. Doch die Anteorten waren so uneindeutig, dass sie den 50/50 Joker nachlegen musste. Prompt fielen die Antworten mit der höchsten Prozentanzahl aus dem Zusehervoting weg. Und Jauch wurde richtig grummelig.

"Pennbacken!"

Wie sonst selten so deutlich, machte er eine Ansage, beschimpfte das Publikum liebevoll mit: "Was ist denn hier los? Ihr Pennbacken", denn der souveräne Moderator konnte einfach nicht glauben, dass die Frage unlösbar sei. Besonders, weil sich in dieser Ausgabe einige frühere Gewinner der Show im Publikum befanden.

Zum Schluss gab es allerdings ein Happy End - Julia tippte richtig und nahm sogar 125.000 Euro mit nach Hause.