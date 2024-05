Sprachlosigkeit bei Quizmaster Günther Jauch! Ein Joker antwortet falsch bei "Wer wird Millionär".

Ja, gibt es denn sowas? Günther Jauch war ganz schön fassungslos in seiner Sendung vom 13.5. Der Grund ist einer, der wohl noch nie vorkam: Ein Joker antwortete falsch und zwar mit voller Absicht!

Kandidat Torben Schnepper-Chimento kam in Bedrängnis, weil ihm just die Antwort so gar nicht einfallen wollte auf diese Frage: „Dem alten Testament zufolge verwandelt sich Lots Frau in eine … A: Salzsäule, B: Litfaßsäule, C: Zapfsäule, D: Notrufsäule?“

© RTL / Guido Engels ×

Joker

Torben weiß es nicht, muss einen Joker bemühen, trotzdem die Antwort eine leichte ist, wenn man sich mit der Bibel ein bisschen auskennt. Und tatsächlich antworten 99 Prozent der Publikumsjoker mit A. Salzsäule. Doch ein Prozent hat sich für B. Litfaßsäule entschieden. „Ich bitte mir durchzusagen: Wo sitzt die Litfaßsäule?“ fordert Jauch.

Absichtlich falsch

Denn der Quizmaster ist ob dieser Antwort sehr erstaunt. Zwei Zuschauer haben sich für B. entschieden, einen spürt Jauch auf und fragt nach. Dieser gibt freimütig zu absichtlich falsch geantwortet zu haben und zwar aus einem bestimmten Grund: "Ich wollte nur mal ein Autogramm haben" sagt der Mann.

Autogramm für Sünder

Und Jauch? Reagiert wir immer witzig-souverän: „Ich nehme das mit Abscheu und Empörung zur Kenntnis, wie Sie diese Sendung missbrauchen. Aber die Idee war clever!“ Schreibt das Autogramm mit einer lustigen Nachricht: „Für den cleveren Andi. Herzlichst, Günther Jauch.“