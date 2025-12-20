"Schwachsinn" - Fans schon nach wenigen Minuten von ARD-"Beatrice Egli Show" genervt

Eigentlich sollte der Samstagabend für Schlagerfans wieder ein Highlight sein: Beatrice Egli blickt in ihrer großen ARD-Schlagershow gemeinsam mit prominenten Gästen auf das Musikjahr 2025 zurück. Doch kurz nach Sendungsbeginn kippt die Stimmung im Netz!

Während im Studio geschunkelt, geklatscht und mitgesungen wird, kippt bei vielen TV-Zuschauern rasch die Laune. Schon wenige Minuten nach Beginn der Sendung hagelt es auf der Plattform X (ehemals Twitter) kritische Kommentare.

User toben: Sendung ist "cringe"

Besonders die Tatsache, dass es sich nicht um eine Live-Sendung handelt, sorgt für Unmut. „Ach, noch nicht mal live“, schreibt ein User. Ein anderer merkt an: „Ich mag Beatrice Egli und ihre Show, aber diese Sendung wurde Ende September aufgezeichnet – und sie redet von Weihnachten. Cringe.“

"Schwachsinn, diese Show"

Auch der inhaltliche Fokus stößt nicht bei allen auf Begeisterung. „Schwachsinn, diese Egli-Fußball-Show“, kommentiert ein Zuschauer, während ein anderer spöttisch fragt: „Sind wir jetzt in der Sportschau?“ Manche Fans zeigen sich sogar unentschlossen, welches Programm sie an diesem Abend schlechter finden: „Weiß echt nicht, ob ich die Beatrice Egli Show oder Schlag den Star heute schlimmer finden soll.“

Kritik gibt es zudem an der Gästeliste. Besonders der Auftritt von Julia Lindholm und Linda Hesse kommt bei einigen Zuschauern schlecht an. „Autotune des Todes. Aber selbst Autotune kann bei diesen beiden mir unbekannten Damen nichts mehr retten: Ohrenkrebsgefahr“, lautet ein besonders harsches Urteil. Auch der Auftritt von Maite Kelly wird ironisch kommentiert.

Gemeinsam mit ihren Gästen blickte die Musikerin auf das musikalische Jahr 2025 zurück und präsentierte die größten Hits und emotionalsten Momente der vergangenen Monate. Wären da nicht nur diese ewigen Spott-Kommentare...